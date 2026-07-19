El Chivas vs Toluca era, sin duda, el partido más esperado de la Jornada 1 del Apertura 2026, pues no solo enfrentaba a dos de los principales candidatos al título, sino que además reunía varios ingredientes que aumentaban la expectativa entre las aficiones y el resto de seguidores de la Liga MX. Sin embargo, más allá de lo que ocurriera sobre el terreno de juego, también había varias historias fuera de la cancha que llamaban poderosamente la atención.

Una de ellas era el reencuentro entre Chivas y varios de sus exjugadores que ahora militan en Toluca, siendo Erick Gutiérrez el caso que más expectativa generaba. El mediocampista salió del Guadalajara después de pasar todo el Clausura 2026 sin entrar en los planes de Gabriel Milito, en medio de versiones que aseguraban que el estratega argentino lo había borrado por no seguir algunas de sus indicaciones e incluso por haberle mostrado molestia durante una conversación, situación que nunca fue confirmada oficialmente.

Sin embargo, cualquier especulación pareció quedar de lado antes del silbatazo inicial. El Guti se acercó directamente a Gabriel Milito para saludarlo con un fuerte abrazo, un gesto que sorprendió a propios y extraños. Aunque el encuentro entre ambos fue muy breve, la imagen dejó la sensación de que no existe ningún problema personal entre ellos, sino que simplemente fueron decisiones deportivas que terminaron marcando el futuro del mediocampista fuera del Guadalajara.

Cabe recordar que apenas unos días antes del partido fue el propio Gutiérrez quien habló sobre su salida de Chivas. Durante la conferencia de prensa previa al encuentro, el ahora jugador del Toluca evitó revelar detalles sobre lo ocurrido con Gabriel Milito, aunque dejó claro que nunca ha sido un futbolista problemático y que, si durante los seis meses que permaneció sin actividad decidió guardar silencio, tampoco hablaría ahora, insistiendo en que siempre ha mantenido una conducta profesional a lo largo de su carrera.

En lo deportivo, Erick Gutiérrez todavía mostró señales de que necesita adaptarse al funcionamiento del Toluca. Aun así, el mediocampista terminó llevándose la victoria en este primer enfrentamiento ante su antiguo club, ya que los Diablos Rojos se impusieron en el Estadio Akron para comenzar el Apertura 2026 con tres puntos muy valiosos. Ahora, todo apunta a que ambos equipos volverán a cruzarse más adelante, pues son dos de los principales candidatos a pelear por el campeonato y un duelo en Liguilla luce como una posibilidad muy real.

¿En qué condiciones salió Erick Gutiérrez de Chivas a Toluca?

Erick Gutiérrez dejó Chivas para incorporarse al Toluca mediante un préstamo por un año con opción de compra. Aunque existían reportes que aseguraban que Santos Laguna ya tenía muy avanzadas las negociaciones para ficharlo, la operación terminó inclinándose a favor de los Diablos Rojos debido a que el conjunto escarlata aceptó cubrir la totalidad del salario del mediocampista, mientras que los Guerreros únicamente estaban dispuestos a asumir una parte. Esa diferencia económica, sumada al atractivo proyecto deportivo encabezado por Antonio Mohamed, terminó convenciendo al Guti de continuar su carrera en Toluca.