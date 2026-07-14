La etapa de Erick Gutiérrez en Chivas terminó de una manera muy distinta a la que muchos imaginaron cuando llegó al club. Durante todo el Clausura 2026, el mediocampista quedó completamente fuera de los planes de Gabriel Milito y no tuvo participación oficial con el primer equipo. Aunque la directiva buscó acomodarlo desde el mercado invernal, su salida no se concretó sino hasta hace unas semanas, cuando fue anunciado como nuevo jugador del Toluca, equipo con el que incluso ya disputó un partido amistoso.

Érick Gutiérrez se despidió de Chivas.

Curiosamente, el destino quiso que el primer compromiso de ambos clubes en el Apertura 2026 fuera precisamente un Chivas contra Toluca, duelo que se disputará este sábado en el Estadio Akron. La coincidencia ha vuelto a poner los reflectores sobre el Guti, ya que hasta el día de hoy no se conoce con certeza cuál fue el motivo que provocó que quedara completamente borrado por Gabriel Milito, alimentando las especulaciones sobre lo ocurrido entre el futbolista y el entrenador argentino.

Precisamente buscando conocer más detalles sobre ese episodio, Erick Gutiérrez fue cuestionado durante la conferencia de prensa previa al encuentro. El mediocampista aseguró que nunca ha sido un jugador problemático ni ha estado involucrado en polémicas a lo largo de su carrera, pero dejó claro que no piensa revelar lo sucedido. Según explicó, si decidió guardar silencio durante los seis meses en los que estuvo sin actividad en Chivas, tampoco será ahora cuando dé su versión de los hechos.

“A lo largo de mi carrera no tuve problemas ni he estado envuelto en polémicas. No lo hablé en seis meses y tampoco lo voy a hablar ahora, lo que pasó se queda ahí. A lo mejor pude cambiar algunas cosas, pero soy un jugador competitivo y me encanta jugar. No voy a cambiar“, explicó Erick Gutiérrez, dejando abierta la puerta a múltiples interpretaciones sobre lo ocurrido durante su último semestre en Verde Valle.

Las declaraciones del mediocampista parecen alimentar todavía más la versión que ha circulado en torno a su salida. Diversos reportes apuntan a que el conflicto con Gabriel Milito habría comenzado cuando el entrenador le comunicó que iniciaría el torneo como suplente, una decisión que no habría sido bien recibida por el futbolista. Incluso, el propio técnico rojiblanco llegó a comentar que el jugador le “hizo caritas” para mostrar su inconformidad, situación que habría deteriorado por completo la relación entre ambos.

Encuesta ¿Chivas hizo bien en darle salida a Erick Gutiérrez? ¿Chivas hizo bien en darle salida a Erick Gutiérrez? No, era el capitán y un gran jugador Sí, hay que respetar al DT Se merecía un castigo, pero volver al equipo Ya votaron 2 hinchas

De hecho, el propio Gutiérrez dejó entrever que algunas de sus actitudes pudieron haber sido interpretadas de manera equivocada por el cuerpo técnico de Chivas. Al ser cuestionado sobre qué habría cambiado para mejorar su situación en el Guadalajara, el ahora jugador del Toluca respondió: “No mostrar cosas a la mejor que se pueden malinterpretar”, una frase que vuelve a dejar muchas preguntas sin respuesta sobre lo que realmente ocurrió durante sus últimos meses como rojiblanco.

Erick Gutiérrez anotó un gol en el último amistoso de Toluca antes del Apertura 2026

Además de llegar con un ingrediente extra por enfrentar a su antiguo equipo, Erick Gutiérrez atraviesa un buen momento futbolístico con los Diablos Rojos. En la última prueba del Toluca antes de visitar a Chivas, el conjunto dirigido por Antonio Mohamed enfrentó al Atlante en un partido amistoso en el que comenzó abajo en el marcador. Sin embargo, un gol del exrojiblanco encaminó la remontada para colocar el 3-2 a favor de su equipo, una actuación que dejó buenas sensaciones en el cuerpo técnico y que podría abrirle la puerta para aparecer como titular este sábado en el Estadio Akron aprovechando esa inercia positiva.