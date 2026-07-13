Daniel Ríos fue uno de los tantos jugadores que no terminó de brillar en Chivas. Su actualidad lo tiene en Canadá anotando un golazo para CF Montreal.

A lo largo de la historia de Chivas han surgido un sinnúmero de jugadores que se formaron en Verde Valle, que se fueron y regresaron, como fue el caso de Víctor Guzmán. Otro caso llamativo es el de Daniel Ríos, quien surgió de las fuerzas básicas rojiblancas y prometió mucho en su regreso. Sin embargo, no terminó de brillar de la mano de Veljko Paunovic y ahora anotó un golazo en el extranjero.

Con el correr de los meses surge mayor claridad sobre los movimientos que llevaron adelante Fernando Hierro y la directiva española en la dirección deportiva. Desde la visión del exdefensor del Guadalajara se hizo un gran trabajo ya que surgieron jugadores como Hugo Camberos, mientras que los fichajes dejan mucho que desear ya sea porque el entrenador no los utilizó, caso Óscar Whalley con el serbio-español, o ya sea porque no terminan de rendir como sucedió con Cade Cowell, quien comenzó de la mejor manera y se fue pinchando.

Uno de los futbolistas que prometía en su regreso y de quien se esperaba mucho porque Chivas necesitaba un nueve goleador era Daniel Ríos. Sin embargo, como muchos centrodelanteros, llegó, no marcó la diferencia y se terminó yendo por la puerta de atrás con un puñado de goles en el Rebaño Sagrado.

La actualidad lo tiene como uno de los jugadores de CF Montreal de la Major League Soccer. En las últimas horas, jugó los Cuartos de Final del Campeonato Canadiense en el que superó por 2-1 a Vancouver Football Club. El exjugador rojiblanco anotó un golazo por encima del portero adelantado.

¿Cómo regresó Daniel Ríos a Chivas?

Daniel Ríos regresó a Chivas para el Clausura 2023 luego de que llegara proveniente de Charlotte FC tras anotar siete goles en 27 partidos. Tras no brillar en el Guadalajara, regresó en el 2024 para formar parte de Atlanta United, franquicia en la que anotó siete goles en 32 encuentros.

¿Cuánto pagó Chivas por Daniel Ríos?

Según lo informado por José María Garrido en su canal de TikTok en agosto de 2023, Chivas habría desembolsado a Charlotte cuatro millones de dólares para fichar a Daniel Ríos. Obviamente, que el Guadalajara no pudo recuperar lo invertido y sus últimos traspasos fueron a base de préstamos con opción de compra.