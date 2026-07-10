Este exjugador del Guadalajara y que inclusive fue campeón de la Concachampions, sigue causando sensación en su nuevo club y en toda la Liga.

Chivas es el club más grande e importante de México, por lo que no todos los jugadores soportan la presión de jugar en una institución con tantos reflectores, por lo que no demuestran su mejor versión futbolística sino hasta que salen del redil, tal y como le sucedió a Ronaldo Cisneros.

El delantero está brillando hoy en día en el Alajuelense de Costa Rica, por lo que tras su brillante actuación en el Clausura 2026 le ha hecho merecedor a estar en la terna para recibir el premio a Mejor Jugador de aquel país, compitiendo con Elías Aguilar y Marcel Fernández del Herediano.

Ronaldo Cisneros anotó 9 goles en el torneo, convirtiéndose en el mejor goleador de su club, además de instalarse en el 11 ideal del torneo. Debido a las gratas impresiones que ha dejado, el mexicano renovó con el Alajuelense hasta el verano del 2028.

¿Cómo le fue a Ronaldo Cisneros en Chivas?

El delantero vivió varias etapas como rojiblanco, ya que al no consolidarse era enviado a préstamo a otras instituciones y terminaba regresando al redil, en donde sus dos goles más recordados como rojiblanco son el de media tijera contra Puebla y el que encaminó al Aztecazo en Semifinales del Clausura 2023.

¿Cuánto costó el fichaje de Ronaldo Cisneros a Chivas?

Bajo la tutela de Matías Almeyda, Chivas quería hacer un proyecto en el que la juventud jugara un papel importante, por lo que por petición expresa del argentino se buscó el fichaje de Ronaldo Cisneros que estaba en fuerzas básicas de Santos Laguna, frenando inclusive el fichaje de Henry Martín, quien ya estaba apalabrado para fichar con el Rebaño proveniente de Xolos.

La directiva del Guadalajara desembolsó 5.5 millones de dólares por el goleador que había brillado en fuerzas básicas y en Selecciones Menores. Incluso, el delantero debutó en Liga MX con gol con el Guadalajara en un partido contra Necaxa, pero no pudo consolidarse como la solución goleadora del Rebaño pese a recibir múltiples oportunidades.