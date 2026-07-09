El exentrenador del Guadalajara lanzó un comunicado en donde confirmó que se despide definitivamente de la escuadra centroamericana por su grave problema legal.

El exentrenador de las Chivas, José Saturnino Cardozo, dedicó un mensaje de despedida del Municipal Liberia de Costa Rica, después de que dicho club perdiera su certificación en la Primera División tica por supuesta vinculación con el narcotráfico de parte de su presidente, Wilder Eusse Osorio.

“Hoy me toca cerrar una etapa que termina por una situación ajena a lo deportivo. Me voy con la satisfacción de haber formado un grupo competitivo que logró clasificar al club a dos semifinales consecutivas, después de varios años sin lograrlo. Además de haber contribuido al crecimiento y proyección de muchos jóvenes que hoy tienen un futuro prometedor.

“Me voy con la tranquilidad de haber dado todo y con la certeza de que el futbol siempre ofrece nuevas oportunidades. Gracias por todo, Liberia. Les deseo el mayor de los éxitos en el futuro”, escribió el entrenador paraguayo en su cuenta de Instagram.

¿Cómo le fue a José Saturnino Cardozo como entrenador de Chivas?

El paraguayo no es muy bien recordado entre los aficionados del Guadalajara debido a que fue el entrenador elegido por José Luis Higuera para reemplazar a Matías Almeyda; sin embargo, el rendimiento del Rebaño en su gestión fue muy bajo, fracasando en el Mundial de Clubes 2018 quedando en último lugar.

Durante su gestión dirigió un total de 42 partidos, en donde solamente ganó 15 juegos, empató 12 y perdió otros 15, por lo que fue cesado a mediados del Clausura 2019, para cederle su lugar a Tomás Boy, quien llegó de forma interina, pero terminó quedándose en el puesto.

¿Qué pasará con Érick Torres?

El otro exelemento de las Chivas, Érick Torres, también pertenecía a dicha institución que se metió en severos problemas legales, por lo que ahora estarían buscando la licencia para poder competir en la Segunda División de Costa Rica, pero hasta el día de hoy se desconoce si permanecerá o si saldrá en la escuadra del Municipal Liberia.