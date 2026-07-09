El Guadalajara sigue buscando y encontrando talento juvenil en futbolistas de doble nacionalidad, por lo que se habría sumado un nuevo elemento del que hay muy poca información.

Chivas está explorando al máximo el mercado mexicoestadounidense en búsqueda de nuevas joyas para terminar de formar y se conviertan en los jugadores del futuro en el Rebaño como lo estarían apostando con Landon Zúñiga, por lo que la directiva rojiblanca habría apostado por el mediocampista Giovanny Valencia.

A través de redes sociales comenzaron a circular algunas imágenes del juvenil futbolista de 17 años con la indumentaria del Guadalajara, en donde su hermana habría confirmado su vinculación con el conjunto rojiblanco a través de un mensaje en redes sociales.

¿Qué se sabe de Giovanny Valencia?

La realidad es que existe muy poca información al respecto del nuevo futbolista juvenil del Guadalajara, en donde se unió a la agencia, Ocelot Academy, para encontrar posibilidades de probarse en algunos clubes, en donde recibió la oportunidad en el Pachuca hace algunos meses; sin embargo, ahora se habría ganado un lugar en Chivas.

El futbolista habría realizado sus primeros años de formación en el Montclair Boys Soccer que se ubica en Nueva Jersey, para posteriormente venir a México a buscar una oportunidad.

“Giovanny es un centrocampista con una impresionante presencia física, una fuerte habilidad técnica y la visión de seguir adelante y dictar el ritmo del juego”, así lo define la Ocelot Academy.

Jonathan Pérez también fue impulsado por la misma agencia

El mediocampista mexicoestadounidense que se sumó como refuerzo del Guadalajara a mediados del Clausura 2026, Jonathan Pérez, también formó parte de la Ocelot Academy en sus comienzos, por lo que inclusive presumieron cuando el futbolista se convirtió en futbolista del chiverío en sus redes sociales.

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¿Dónde jugará Giovanny Valencia dentro de Chivas?

Debido a su poca experiencia y a la juventud que tiene, no hay certeza en cuál categoría será inscrito el futbolista, aunque se espera que su incorporación se concrete en la Sub 17 o Sub 19, es decir, su contratación no está pensada para ascender al primer equipo de forma inmediata.