El defensor central de 18 años fue una de las sorpresas en la convocatoria de Gabriel Milito para la pretemporada rojiblanca rumbo al Apertura 2026.

Chivas ya puso en marcha su pretemporada rumbo al Apertura 2026 bajo las órdenes de Gabriel Milito. El plantel rojiblanco reportó en Isla Navidad para comenzar con los trabajos de preparación y entre las novedades de la convocatoria aparecieron varios jóvenes surgidos de las Fuerzas Básicas. Uno de ellos fue Carlos Hernández, defensor central que buscará aprovechar esta oportunidad para acercarse al primer equipo.

Carlos Enrique Hernández Palomares nació el 1 de abril de 2007 en Guadalajara, Jalisco. Con 19 años, el zaguero ha ido escalando categorías dentro de la cantera rojiblanca hasta convertirse en uno de los defensores con mayor proyección dentro de la institución. Su posición natural es la de defensa central y destaca por su físico, personalidad y capacidad para salir jugando desde el fondo.

Carlos Hernández impresiona por su capacidad física (Instagram)

El crecimiento de Hernández durante los últimos años le permitió dejar atrás las categorías juveniles para abrirse paso en el Tapatío. Durante el semestre pasado disputó nueve partidos con el conjunto de la Liga de Expansión MX, una muestra de la confianza que el cuerpo técnico depositó en él pese a su corta edad. Anteriormente había sido un habitual titular en la Sub-21, categoría en la que logró consolidarse como uno de los zagueros más destacados de la cantera rojiblanca.

Aunque ya formaba parte de la dinámica del Tapatío, Hernánez volvió a tener actividad con la Sub-21 durante la Liguilla del Clausura 2026. El defensor disputó los cuartos de final frente a Tigres, aportando experiencia y jerarquía a un equipo que recurrió a varios futbolistas con recorrido en categorías superiores para afrontar la fase definitiva del torneo.

Hernández integra la Selección Sub-20

Su evolución también llamó la atención de la Selección Mexicana Sub-20. A principios de año participó en un microciclo de trabajo junto a otros canteranos rojiblancos y posteriormente fue incluido por Alex Diego en la convocatoria para la Revelations Cup 2026. Ahora, tras sumar experiencia en el Tapatío y con actividad internacional en selecciones menores, tendrá la oportunidad de mostrarse ante Gabriel Milito durante la pretemporada y pelear por seguir escalando dentro de la estructura de Chivas.