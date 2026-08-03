Chivas se alista de la mejor manera para enfrentar a Los Angeles FC en la Leagues Cup 2026. Para el debut del Guadalajara, afirman que Armando González sería suplente en Estados Unidos.

El miércoles, Chivas tendrá su debut en la Leagues Cup 2026, cuando enfrente a Los Angeles FC en California. La gran pregunta que surge es en relación con Gabriel Milito y Armando González, debido a que se reportó que el argentino enviaría a la banca al canterano. En Rebaño Pasión le preguntamos a la afición qué opinaba y miles aseguraron que el timonel rojiblanco debía mantener a la Hormiga como titular.

La estadística cruda señala que el canterano de 23 años no marca oficialmente con el Guadalajara desde el empate ante Pumas por el Clausura 2026. Desde aquella noche en el Estadio Akron, el atacante se fue en blanco frente a Tigres, Puebla, Necaxa y Tijuana en el torneo anterior, mientras que en el Apertura 2026 no pudo romper con su malaria ante Toluca, FC Juárez y nuevamente contra la Franja.

El próximo miércoles, Chivas enfrentará a Los Angeles FC por la jornada 1 de la Leagues Cup 2026 en California. De cara al partido en Estados Unidos, Alex Ramírez reveló en su canal de YouTube que Armando González podría ir a la banca, debido a que Gabriel Milito buscaría que baje un poco la presión que existe sobre él.

Armando González sería baja Los Angeles FC. (Foto: IMAGO7)

Teniendo en cuenta esta información, en Rebaño Pasión decidimos llevar adelante una encuesta en la que le consultamos a los chivahermanos qué opinaban sobre esta decisión que tomaría el técnico argentino. El enunciado decía: “Por decisión de Gabriel Milito, Armando González iría a la banca en el debut de la Leagues Cup. ¿Qué crees de esta decisión?”.

La indagación tuvo la participación de más de 3400 aficionados, de los cuales tres mil afirmaron que el técnico debía mantener a Armando González como titular. Los restantes respondieron que era momento de confiar en otro delantero.

Estadísticas de Transfermarkt. (Foto: IMAGO7 / CHATGPT)

Gabriel Milito realizaría tres cambios para Chivas vs. Los Angeles FC

Según lo informado por Alex Ramírez, Gabriel Milito podría realizar tres cambios para enfrentar a Los Angeles FC en la Leagues Cup 2026. A la de Armando González por Ángel Sepúlveda, hay que sumar la salida de Richard Ledezma por Miguel Gómez para bajar las cargas físicas, mientras que Raúl Rangel está dispuesto a darle oportunidad a Óscar Whalley.