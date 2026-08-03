Diego Campillo es uno de los grandes líderes que tiene Chivas. En la previa al partido ante Los Angeles FC reveló que llegan a Estados Unidos a ser campeones en la Leagues Cup 2026.

Chivas se prepara para enfrentar a Los Angeles FC por la Leagues Cup 2026 en California. A menos de 48 horas del debut en el certamen binacional, Diego Campillo advierte a todos los equipos al señalar que llegan con el objetivo de ser campeón para luego ir por la Liga MX y la Concachampions 2027.

No cabe duda de que el Guadalajara tiene como primer objetivo clasificar a los Cuartos de Final de la Leagues Cup. Alcanzada esa instancia, el Rebaño Sagrado tiene que quedarse con el título para terminar con una malaria que no se corta desde que Matías Almeyda logró ser campeón de la Concachampions 2018.

El próximo miércoles, Chivas tiene la primera prueba de fuego cuando enfrente a Los Angeles FC en California por la jornada uno de la Leagues Cup 2026. A menos de 48 horas de que el Guadalajara inicie su participación, Diego Campillo dejó en claro que van en busca del título en Estados Unidos.

Diego Campillo afirmó que quieren ser campeones de la Leagues Cup 2026. (Foto: IMAGO7)

“Estamos muy ilusionados. Queremos hacer un buen papel, queremos hacer un muy buen papel, queremos quedar campeones de la Leagues Cup primero. Llegar acá con confianza y poder ser campeones de Liga y competir para poder quedar campeones el próximo año. Es una vitrina muy importante que nos puede catapultar a cumplir otros sueños que tenemos”, expresó el defensa rojiblanco en Chivas TV.

Diego Campillo no sale de Chivas

La semana pasada surgió la versión de que Rayados de Monterrey estaría interesado por Diego Campillo, pero Jesús Bernal confirmó que no hay ninguna oferta por el defensa. “En la oficina de Chivas en este instante no hay absolutamente nada por él. Chivas no tiene la más mínima intención de dejarle salir y mucho menos de reforzar a un rival por el título como es Rayados”, confirmó el periodista de ESPN.

Imagen generada con ChatGPT.

¿A qué hora se juega Chivas vs. Los Angeles FC por la Leagues Cup 2026?

Chivas enfrentará a Los Angeles FC el próximo miércoles 5 de agosto a las 20:30 en el BMO Stadium de Los Ángeles. El partido se podrá ver tanto en México como en Estados Unidos solamente por Apple TV.