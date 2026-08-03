La comunicadora amante del Guadalajara confesó cuáles son sus jugadores favoritos de la historia del Rebaño, aunque hizo una mención especial para la generación dorada rojiblanca.

Chivas es uno de los clubes más grandes e importantes de México y del continente entero, por lo que a lo largo de su historia ha tenido a decenas de futbolistas que se han convertido en leyendas por la manera de representar el escudo rojiblanco, en donde Karen Manzano reveló quiénes son sus favoritos.

Gracias a la experiencia que tuvo siguiendo al Guadalajara, la comunicadora ha tenido la fortuna de vivir muchos momentos de cerca con algunos jugadores, por lo que enumeró a los que considera los mejores futbolistas del Rebaño Sagrado, aunque hizo una mención especial con toda la generación del Campeonísimo.

“Híjole, es que creo que serían dos, o bueno tres: Chava Reyes, Ramón Ramírez y Oswaldo Sánchez. Y creo que hasta también me metería al Bofo Bautista. O sea digo ahí como es, porque él es auténtico. Es de Chivas y defiende a Chivas hasta el día de hoy.

“También englobar a todos los del Campeonísimo. Ellos se merecen también un lugar muy especial por todo lo que consiguieron en su tiempo“, declaró la conductora en entrevista exclusiva con Rebaño Pasión.

¿Cuál es el mejor recuerdo de Karen Manzano con un Campeonísimo?

“Son dos recuerdos muy bonitos que tengo de Chivas. El primero es el poder haber entrevistado al Jamaicón Villegas, a Nacho Calderón, a todos estos del Campeonísimo. Y pues ver al Jamaicón. Me tocó llevarlo con su familia porque pues ahí se hizo un libro acerca de él y me lo presentaron, entonces poder hablar con él, conocerlo. La verdad es que pues ya estaba grande en ese momento, como que sí tenía sus momentos de lucidez y el hablar con él era increíble“, recordó la conductora nacida en Ciudad de México.

Karen Manzano pide más reconocimiento al Campeonísimo

“Siempre pienso qué injusta es la vida. De que ahora ver jugadores que ganan muchísimo y refuerzos, que no quiero decir nombres, que luego nada más anotan un gol y lo que ganan. Siento que estos jugadores, en su tiempo de Chivas que consiguieron tanto sí se tendrían que merecer más reconocimiento y no solamente de nosotros, sino como englobar en este monetario, en todo, y no dejar atrás a ellos”, concluyó Karen Manzano.