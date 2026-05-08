El histórico exportero rojiblanco reconoció el esfuerzo de Amaury Vergara por mantener competitivo al Rebaño Sagrado.

En el marco del 120 aniversario de Club Deportivo Guadalajara, el histórico exportero Oswaldo Sánchez dedicó unas palabras de reconocimiento a Amaury Vergara, destacando su compromiso, liderazgo y fortaleza.

El exportero de 52 años de edad, considerado una de las grandes leyendas de Chivas, resaltó la fortaleza de Amaury Vergara para afrontar la presión, las críticas y las inevitables comparaciones con su padre, Jorge Vergara.

“Quiero felicitar a Amaury porque es un tipo muy propositivo y muy entusiasta. A veces las comparaciones son odiosas y compararlo con su papá, pues hay un techo diferente y muy complicado de llenar, no solamente para Amaury, sino para cualquier directivo del futbol mexicano”, dijo en entrevista con TUDN.

Oswaldo Sánchez también reconoció el trabajo que se ha realizado para impulsar el crecimiento institucional, resaltando las mejoras implementadas en distintos sectores de la organización.

Amaury Vergara recibió elogios de Oswaldo Sánchez.

“Por eso lo quiero felicitar, porque ha sido muy resiliente y estoy seguro de que el éxito le va a llegar muy pronto, como él quiere, como la afición de Chivas necesita y como todos los que queremos ver al equipo”, finalizó.

¿Cuándo es el partido entre Chivas y Tigres?

El encuentro de Vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026 se disputará este sábado 9 de mayo en el Estadio Akron, donde Club Deportivo Guadalajara buscará la remontada.

Cabe mencionar que dicho compromiso arrancará a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse a través de Amazon Prime Video.