Matías Almeyda estaría muy cerca de convertirse en el nuevo entrenador de Rayados de Monterrey y uno de sus primeros deseos sería Orbelín Pineda.

Rayados de Monterrey busca darle un giro total a su proyecto tras los tropiezos deportivos durante la gestión de José Antonio Noriega, pues con una nueva estructura, tendrían en la mira a dos figuras con pasado exitoso en Club Deportivo Guadalajara, como Matías Almeyda y Orbelín Pineda.

El estratega argentino estaría a detalles de aceptar la propuesta del conjunto regiomontano luego de que Dennis Te Kloese se reuniera con él en el Viejo Continente.

“La Pandilla” no solo buscarían sumar al último entrenador que llevó al Rebaño Sagrado a conquistar títulos, sino también a uno de los futbolistas que mejor conexión logró con la afición rojiblanca.

Orbelín Pineda, quien se convirtió en una pieza clave durante la etapa de Matías Almeyda en Chivas, dejando una huella importante en la Perla Tapatía.

Orbelín Pineda podría reforzar a Rayados.

¿Cuáles han sido los títulos que han conseguido Matías Almeyda y Orbelín Pineda?

La relación entre Matías Almeyda y Orbelín Pineda se ha convertido en uno de los ejemplos más sólidos de conexión entre entrenador y jugador en los últimos años.

Durante su paso por el Club Deportivo Guadalajara, Matías Almeyda potenció el nivel de Orbelín Pineda y juntos conquistaron la Liga MX, la Copa MX y la Liga de Campeones de la Concacaf en 2017.

Años después, ambos volvieron a coincidir en el AEK Atenas, donde el mediocampista mexicano volvió a ser pieza fundamental en el esquema del técnico argentino para conseguir el doblete de Liga y Copa durante la temporada 2022-2023.