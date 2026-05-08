El entrenador argentino se sigue cotizando muy bien en el mercado de la Liga MX y estaría dando pasos firmes para volver al futbol mexicano según destapó César Luis Merlo.

Monterrey sueña que a través de billetazos poder “comprar” grandeza dentro de la Liga MX, por lo que está recurriendo a viejos conocidos de Chivas para tratar de emular el éxito que ha tenido el conjunto rojiblanco en el futbol mexicano, en donde su próximo objetivo es Matías Almeyda.

Hace unas horas se hizo oficial la contratación de Dennis te Kloese como nuevo Presidente Deportivo del conjunto de Rayados, por lo que de inmediato se puso a trabajar en el cerrar cuanto antes la contratación del entrenador para el próximo Apertura 2026, en donde la prioridad es el Pelado.

Es por eso que el especialista en mercado de fichajes, César Luis Merlo, destapó que ya se llevó a cabo una reunión, en donde se tocaron diversos temas para saber si podrían trabajar juntas ambas partes, en donde las cosas estarían avanzando satisfactoriamente para que se concrete el regreso del argentino.

“Se dio una reunión hace algunas horas en España y los protagonistas fueron Dennis te Kloese, el presidente deportivo de Rayados; el director deportivo Walter Erviti y el propio Matías Almeyda y su representante, Santiago Hirsig.

“No se tocó el aspecto económico. Igual eso no va a ser un problema porque Rayados paga buenos salarios. ¿De qué hablaron? Básicamente del proyecto futbolístico, de las cosas que ve Almeyda. No se tocó a profundidad lo que es el plantel, hipotéticas altas y bajas. Eso va a quedar para una próxima reunión, que dicho sea de paso todavía no se sabe la fecha.

“Al día de hoy, Almeyda es el máximo candidato. Creo que no va a haber otras reuniones (con otros candidatos), salvo que no termine habiendo un acuerdo en la próxima reunión. Las dos partes se fueron muy conformes y muy satisfechas, con buena predisposición de uno y otro lado.

“No me animo a decir que está hecho, pero sí veo que para ser una primera charla, la cosa va avanzando y va avanzando muy bien“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Matías Almeyda ha sido pretendido por varios clubes de la Liga MX

Tras su brillante etapa al frente de Chivas, el Pelado se hizo de gran prestigio dentro de la Liga MX, por lo que desde el 2018 que se fue del redil hasta la fecha, ha sido pretendido por Monterrey, en varias ocasiones, Cruz Azul y hasta América, sin alcanzar un acuerdo con ninguno de sus pretendientes, al menos, hasta el día de hoy.

¿Cuáles son los números de Matías Almeyda en Chivas?

PARTIDOS

DIRIGIDOS TRIUNFOS EMPATES DERROTAS EFECTIVIDAD 147 64 40 43 52.6 por ciento

¿Cuáles Finales disputó Matías Almeyda al frente de Chivas?