La directiva regiomontana y su nuevo Presidente Deportivo, tienen el plan para seducir al Pelado pese a que aún desea seguir dirigiendo en Europa.

Monterrey es uno de los clubes más ricos de toda la Liga MX, por lo que los dirigentes del club están dispuestos a desembolsar grandes cantidades de dinero para poder construir un equipo poderoso, en donde curiosamente quieren parecerse un poco a Chivas.

El Guadalajara es el equipo más grande y querido de todo México, por lo que ha ido cambiando de proyectos deportivos de forma constante, por lo que el conjunto de Rayados desea usar viejas piezas que ha empleado el Rebaño y Matías Almeyda es la piedra angular de su nuevo proyecto.

Este jueves se dio a conocer que el conjunto regiomontano llegó a un acuerdo con Dennis te Kloese, quien fuera Director Deportivo del chiverío hace varios años y que inclusive, recibió una invitación para volver hace unos meses de parte de Amaury Vergara, por lo que ahora quieren a un entrenador con pasado rojiblanco.

Es por eso que el Francotirador, columnista de Récord, reveló que los norteños tratarán de convencer al Pelado de regresar a la Liga MX con una oferta económica irresistible, para tratar de que deje de lado su ambición de seguir dirigiendo en Europa.

“El cañonazo de billetes verdes que recibirá el neerlandés por encabezar el nuevo proyecto regio era irresistible, se convertirá en el directivo mejor pagado de nuestro futbol, por encima de los más exitosos como Santiago Baños en América, Paco Suinaga en Toluca, o el saliente Mauricio Culebro de Tigres. Pero mucho más.

“Y ya tiene al técnico en la mira: Matías Almeyda, al que, aunque ya saben que prefiere seguir en Europa, también le van a tirar un bombazo de billetes para convencerlo, al estilo Rayados”, explicó en su columna.

¿Cuál fue la razón por la que Matías Almeyda se fue de Chivas?

El Pelado protegió a sus jugadores como un padre, incluso de las injusticias que estaba orquestando la directiva encabezada por José Luis Higuera, postura que no agradó a Jorge Vergara ni a Amaury Vergara.

Es por eso que al término del Clausura 2018, justo después de ganar la Concachampions, la directiva decidió terminar el proyecto del argentino, despidiéndolo y junto a él, a varios futbolistas que fueron cruciales para conquistar cinco títulos en poco más de dos años y medio.