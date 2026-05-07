El directivo neerlandés decidió abandonar su puesto al frente del Feyenoord para regresar a México, pese a que en el Guadalajara lo habrían buscado hace pocos años.

Durante varios años, Chivas ha tratado de construir poderosos proyectos deportivos, los cuales los otros clubes de la Liga MX intentan replicar, tal y como lo está intentando actualmente el equipo de Monterrey, quien ha logrado contratar a un exelemento del Rebaño, Dennis te Kloese.

Quien fuera Director Deportivo del Guadalajara fue anunciado como nuevo Presidente Deportivo de los Rayados este jueves para suplir la baja del Tato Noriega, por lo que estarían tratando de construir un nuevo proyecto.

Hay que recordar, que Te Kloese recientemente estaba comandando el proyecto del Feyenoord de Países Bajos, en donde entregó buenos resultados; sin embargo, lo habrían convencido de volver a México con una fuerte suma de dinero.

¿Cuándo rechazó Dennis te Kloese a Amaury Vergara para regresar a Chivas?

Después de la sorpresiva salida de Fernando Hierro en el verano del 2024, Amaury Vergara habría realizado algunas llamadas al exdirectivo rojiblanco, Dennis te Kloese, para ofrecerle el volver a comandar el proyecto del Guadalajara, propuesta que habría sido rechazada.

Inclusive, en el verano del 2025, tras la salida de los españoles Fran Pérez y Juan Carlos Martínez, se rumoró que Amaury Vergara volvió a ofrecerle el puesto al neerlandés, pero lo rechazó para continuar su estadía en el Feyenoord.

¿Cómo le fue a Dennis te Kloese como directivo de Chivas?

El andar del neerlandés en el Guadalajara es añejo y extenso, debido a que llegó en el 2003 para colaborar en el área de fuerzas básicas junto a Hans Westerhof, pasando posteriormente a ser el Director Deportivo en Chivas USA, puesto que ocupó del 2005 al 2008.

En diciembre del 2012 regresó al chiverío como Director Deportivo tras la polémica salida del Instituto Cruyff del Rebaño; sin embargo, su paso fue malo debido a que el equipo vivió momentos complicados, por lo que fue cesado en diciembre del 2013, pasando a la estructura de Selecciones Nacionales Menores.