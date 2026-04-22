Chivas no solamente se ha convertido en semillero e impulsor de nuevos futbolistas, sino también de nuevos entrenadores y hasta nuevos directivos dentro de la Liga MX, en donde Monterrey aprovecharía esta situación y habría contactado a exelemento del Rebaño.

Dennis te Kloese es un prestigiado Director Deportivo que brilló en clubes como Guadalajara, Los Ángeles Galaxy, Feyenoord e inclusive en Selecciones Nacionales de México, por lo que tiene experiencia y recorrido en el futbol mexicano e internacional.

Es por eso que los dirigentes de Rayados se habrían acercado para tratar de regresarlo a México, en donde la propuesta fue aceptada según el director de Récord, Carlos Ponce de León.

“El neerlandés Dennis te Kloese sustituirá al Tato Noriega. Chivas, Tigres, FMF, Galaxy y Feyenoord sus clubes como directivo, de juveniles y del proyecto deportivo. Perfil internacional, visión deportiva, desarrollo de talento y mano fuerte”, escribió el comunicador en su cuenta de X.

¿Cuándo rechazó Dennis te Kloese a Amaury Vergara para regresar a Chivas?

Después de la sorpresiva salida de Fernando Hierro en el verano del 2024, Amaury Vergara habría realizado algunas llamadas al exdirectivo rojiblanco, Dennis te Kloese, para ofrecerle el volver a comandar el proyecto del Guadalajara, propuesta que habría sido rechazada.

Inclusive, en el verano del 2025, tras la salida de los españoles Fran Pérez y Juan Carlos Martínez, se rumoró que Amaury Vergara volvió a ofrecerle el puesto al neerlandés, pero lo rechazó para continuar su estadía en el Feyenoord.

¿Cómo le fue a Dennis te Kloese como directivo de Chivas?

El andar del neerlandés en el Guadalajara es añejo y extenso, debido a que llegó en el 2003 para colaborar en el área de fuerzas básicas junto a Hans Westerhof, pasando posteriormente a ser el Director Deportivo en Chivas USA, puesto que ocupó del 2005 al 2008.

En diciembre del 2012 regresó al chiverío como Director Deportivo tras la polémica salida del Instituto Cruyff del Rebaño; sin embargo, su paso fue malo debido a que el equipo vivió momentos complicados, por lo que fue cesado en diciembre del 2013, pasando a la estructura de Selecciones Nacionales Menores.