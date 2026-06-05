Mientras el mercado de fichajes comienza a tomar temperatura y varios rojiblancos tienen actividad con el Tri, en Chivas surgen novedades sobre posibles refuerzos y el futuro de algunos integrantes de la plantilla.

Con el Clausura 2026 ya finalizado para Chivas y a la espera del inicio de la pretemporada, gran parte de la conversación rojiblanca gira en torno al mercado de fichajes, los posibles movimientos en la plantilla y el futuro de varios futbolistas. Además, el Mundial 2026 ya comienza a acaparar la atención de los aficionados, especialmente por la presencia de varios jugadores del Rebaño en la Selección Mexicana. Mientras tanto, las novedades no se detienen en Verde Valle y estas son las noticias más importantes del día.

México goleó a Serbia con protagonismo rojiblanco

La Selección Mexicana se impuso por 5-1 ante Serbia en su último amistoso de preparación antes del debut mundialista ante Sudáfrica. Raúl Rangel, Brian Gutiérrez y Roberto Alvarado fueron titulares, mientras que Luis Romo ingresó durante el segundo tiempo. El más destacado fue Brian Gutiérrez, quien continúa consolidándose como una de las grandes apariciones del combinado nacional: fue una de las figuras del encuentro y aportó una gran asistencia en el gol que encaminó la remontada mexicana. Por su parte, Armando González permaneció en la banca y no sumó minutos.

Óscar Macías vuelve a aparecer como opción para reforzar el mediocampo

En medio de la búsqueda de refuerzos para la zona media, el nombre de Óscar Macías volvió a ser vinculado con Chivas. El actual futbolista de Atlético San Luis atraviesa un buen momento y aparece como una alternativa tras las dificultades para avanzar por Denzell García. Además, otros nombres como Iván Tona siguen siendo seguidos por la directiva. Macías conoce perfectamente la institución, ya que se formó en la cantera rojiblanca y tuvo un paso importante por el Tapatío, donde fue campeón antes de continuar su carrera fuera de Guadalajara.

Óscar Macías fue capitán con el Tapatío campeón 2023 (Imago7)

Reportan que Chivas no descarta una venta de Hugo Camberos

Una información del periodista Víctor Wario señala que Chivas no vería con malos ojos una eventual venta de Hugo Camberos en caso de recibir una propuesta atractiva. El joven extremo es considerado una de las mayores promesas de la cantera rojiblanca gracias a su desequilibrio, velocidad y capacidad para generar peligro en el uno contra uno. Sin embargo, durante el ciclo de Gabriel Milito ha tenido menos protagonismo del esperado y todavía no logra consolidarse como una opción habitual dentro del equipo titular, situación que alimenta las especulaciones sobre su futuro.

Atlas aparece como posible destino para Erick Gutiérrez

Erick Gutiérrez vuelve a estar en el centro de los rumores de mercado. De acuerdo con información de José María Garrido para Claro Sports, Atlas sería uno de los clubes interesados en incorporar al mediocampista para el próximo torneo. No obstante, por el momento no existe una negociación avanzada ni una oferta formal presentada ante Chivas. El futbolista lleva varios meses fuera de los planes deportivos y todo apunta a que buscará una nueva oportunidad lejos del Rebaño, aunque su futuro todavía está lejos de definirse.