El Conejito sigue demostrando su talento, por lo que sigue cosechando éxitos incluso en su faceta lejos del futbol profesional.

Isaác Brizuela es uno de los futbolistas más queridos por la afición de Chivas de los años recientes debido a su profesionalismo y carisma, por lo que ahora está brillando fuera del balompié profesional al ganar su primer título amateur.

El Conejito no se ha alejado totalmente de las canchas de futbol, por lo que sigue jugando en la talacha, en donde recientemente se proclamó campeón del TST7 que se disputó en Estados Unidos representando al equipo de Hernández United.

Además de participar en esta competencia, Brizuela ya forma parte de los Juegos de Leyendas, en donde comparte el terreno de juego con personajes históricos de la escuadra tapatía como Joel Sánchez, Tilón Chávez, Camilo Romero, Adolfo Bautista, entre muchos otros.

¿Cuándo fue el último partido de Isaác Brizuela con el primer equipo de Chivas?

Pese a que Gabriel Milito le dejó en claro desde la pretemporada que no entraba en planes, el Conejo siguió trabajando con intensidad los meses que le restaban de contrato, por lo que volvió a ser tomado en cuenta debido a las lesiones que azotaron al plantel, teniendo sus últimos 22 minutos como rojiblanco el 27 de septiembre en la visita del Rebaño al Puebla.

¿Por qué se fue Isaác Brizuela de Chivas?

Después de 11 años en la institución, el Conejo fue perdiendo protagonismo, por lo que la directiva decidió no ofrecerle una nueva renovación de contrato, por lo que en diciembre del 2025 concluyó su vínculo con la escuadra rojiblanca, poniendo fin a su carrera pese a buscar alternativas para continuar.