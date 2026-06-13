Estos exfutbolistas del Guadalajara decidieron diversificar sus ingresos y emprender negocios que ahora podrían tener una ganancia importante gracias a la Copa del Mundo.

La carrera profesional de los futbolistas no suele ser tan extensa como los jugadores quisieran, por lo que algunos tratan de planificar qué harán de sus vidas después de dejar los empastados, en donde dos exjugadores de Chivas habrían decidido emprender con algunos negocios.

José Juan Macías e Isaác Brizuela son dos personajes con historias muy distintas dentro del balompié; sin embargo, coinciden en el deseo de emprender para diversificar sus ingresos económicos, proyectos que se podrían ver sumamente beneficiados por esta Copa del Mundo.

José Juan Macías

El futbolista de los Pumas ha estado rodeado de un ambiente empresarial desde niño debido a su familia, por lo que además del futbol, JJ siempre ha estado buscando nuevos proyectos para llevar a cabo, en donde uno de los que más ha impulsado es Alma Jalisco, un restaurante mexicano ubicado en la ciudad de Guadalajara.

Macías está en la recta final de su recuperación de la lesión de ligamento cruzado anterior, por lo que se espera que próximamente se integre con los universitarios y regrese a las canchas.

Isaác Brizuela

El Conejo siempre cuidó cada centavo que ganó durante su carrera como futbolista, por lo que ha emprendido varios negocios, incluso cuando todavía estaba en activo como futbolista profesional, en donde el más destacado es el de Las Marquesitas.

Este emprendimiento ha ido ganando prestigio y en el gusto de los aficionados, por lo que Brizuela poco a poco lo ha ido acercando más y más al futbol y la prueba de ello es que se está vendiendo en el Estadio Azteca y el Estadio Akron en plena Copa del Mundo.