Continúa el receso en la Liga MX luego de la finalización del Clausura 2026 y las Chivas de Guadalajara ya piensan en lo que será el próximo semestre, donde el Rebaño Sagrado intentará volver a pelear por el título. Además, también habrá competición en la Leagues Cup, por lo que los dirigidos por Gabriel Milito deberán recargar energías para afrontar la doble competición. En cuanto al mercado de fichajes, de momento no aparecen grandes novedades.

Miguel Tapias sería baja en Chivas

Después de un semestre de poca actividad, todo indica que el defensor central zurdo, Miguel Tapias, no continuará en Guadalajara de cara al Apertura 2026. Diversas fuentes aseguran que Gabriel Milito ya le comunicó al futbolista que no entra en planes de cara al próximo semestre, donde contará con los regresos de Diego Ochoa y Luis Rey.

No habrá regreso de la Liga MX a la Copa Libertadores

Uno de los rumores más comúnes en los últimos años es el del hipotético regreso de los clubes de la Liga MX a la Copa Libertadores. Sin embargo, el periodista David Medrano echó por tierra toda posibilidad y aseguró: “FIFA ha sido muy clara con Concacaf de nueva cuenta: ‘no se puede’”. Esto se debe a que la única competición oficial entre clubes de distintas confederaciones es el Mundial de Clubes. “Si le abren la puerta a Concacaf para que pueda participar en la Copa Libertadores estoy abriendo la puerta y los árabes, desde hace rato esperan esa puerta para comprar un lugar en la Champions“, amplió Medrano.

Adriana Iturbide saldría de Chivas Femenil

Donde también se espera por más novedades es en Chivas Femenil, donde se ha manejado un fuerte hermetismo desde la eliminación en el Clausura 2026. En las últimas horas, el periodista Bruno Hernández destapó que Adriana Iturbide saldrá del Rebaño rumbo a Xolos de Tijuana, luego de marcar cinco goles en el último semestre. En total, la delantera disputó 144 partidos de Liga MX con el Guadalajara, convirtiendo 37 tantos.

Isaac Brizuela en la talacha

El exfutbolista de Chivas, Isaac Brizuela, sigue sin club desde que finalizó su contrato con el Rebaño y con 35 años, su nuevo camino se abrió en la talacha, donde el equipo Rompe Redes TJ presumió del regreso a los campos del Cone. Meses atrás, el extremo había rechazado una propuesta de Leones Negros para jugar en Liga de Expansión.