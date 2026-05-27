El comunicador aseguró que hay 5 elementos que estaban registrados con el Guadalajara que deberán salir para el próximo torneo.

La directiva de Chivas ya estaría trabajando a marchas forzadas en el armado del plantel rumbo al Apertura 2026, en donde la prioridad no solamente será tratar de encontrar refuerzos, sino también encontrarle acomodo a los jugadores que no entren en planes.

El entrenador Gabriel Milito ha demostrado que es muy claro con ese tipo de situaciones, por lo que el comunicador de ESPN, Jesús Bernal, destapó los nombres de los 5 jugadores que estuvieron registrados en el primer equipo durante el Clausura 2026 y que saldrían en verano.

Dragón García

La primera de ellas es encontrarle un equipo a Eduardo García, un jugador que el torneo pasado puso salir a Mazatlán y que al final no se dio esa posibilidad. Tiene 23 años y por alguna razón no le gusta a Gaby Milito

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Leonardo Sepúlveda

Otro elemento que está registrado en primera división y que tendría que marcharse es Leonardo Sepúlveda. Jugador que lo trajeron en la época española que con Fernando Gago tuvo minutos y desde entonces ha sufrido un montón de lesiones y ya no entra en planes.

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Érick Gutiérrez

El tercero que también está registrado en el plantel de primera y que tendrá que buscar otros aires para poder continuar con su carrera porque no tiene minutos es Érick Gutiérrez. Otro elemento que de manera inexplicable fue cepillado, tiene 30 años de edad y no jugó nada el torneo pasado.

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Miguel Tapias

Habrá que sumar a uno que ya está más cantado que las mañanitas. No es del agrado de Gaby Milito y ese es Micky Tapias. Apenas el 10 por ciento de los minutos disputados, 4 juegos y solo uno de titular.

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Gilberto Sepúlveda

El último es otro que todo el mundo sabe y que está ahí puesto, es Gilberto Sepúlveda. Solo el 1.2 por ciento de los minutos. Querrá continuar con su carrera, tiene prácticamente un año sin jugar en Chivas porque Gabriel Milito no le tiene esa confianza.