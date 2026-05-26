La directiva de los Bravos estaría enterada del interés del Guadalajara en su mediocampista, por lo que están dispuestos a buscar alternativas para realizar la transferencia.

La directiva de Chivas está trabajando a marchas forzadas para redondear el plantel con el que Gabriel Milito encarará el Apertura 2026 y la Leagues Cup, en donde estarían en búsqueda de refuerzos, en donde el que más gustaría en el redil sería el mediocampista Denzell García del FC Juárez.

Aunque han surgido diversos rumores al respecto, una de las versiones que cobra más fuerza es que la dirigencia de los Bravos tendría cotizado a su joya en 10 millones de dólares, una cifra sumamente elevada para un mediocampista defensivo.

Sin embargo, la buena relación entre el Guadalajara y la institución fronteriza podría abrir una ventana a las negociaciones, ya que según el portal Mediotiempo en su columna de El Bolero, los dirigentes del FC Juárez estarían dispuestos a aceptar jugadores del Rebaño en las negociaciones para reducir el costo de Denzell García.

“El sinaloense es un elemento que quiere Gabriel Milito en su equipo y lo pidió, el tema que Juárez dice que si sale, pero que vale 10 millones de dólares.

“Los de Chihuahua ya le dijeron a Chivas que le aceptan jugadores a cambio, así que ahí está todo el problema. A ver si lo destraban”, explicó el columnista.

Sin nombres como candidatos en las negociaciones

La realidad es que desde hace varios días se ha especulado que uno de los jugadores que interesaría en Bravos sería Gilberto Sepúlveda; sin embargo, hasta el día de hoy no habría una lista concreta de futbolistas que podrían entrar en la negociación o inclusive, cuáles le interesan al FC Juárez para abaratar a su joya.