El comunicador reveló detalles confirmando que el Guadalajara está buscando un refuerzo para el centro del campo.

El Clausura 2026 recién llegó a su fin; sin embargo, la grandeza de Chivas obliga a la directiva a estar trabajando a marchas forzadas para el armado del plantel de cara al próximo torneo, en donde la exigencia será la de levantar el trofeo de campeón de la Liga MX.

Es por eso que se han disparado los rumores en este mercado de fichajes; sin embargo, el periodista de As México, César Huerta, destapó nuevos detalles sobre el interés del Guadalajara en el mediocampista Denzell García, aunque no sería la única opción en la carpeta rojiblanca.

“Estoy en posición de platicarles que sí es del interés del Club Deportivo Guadalajara el reforzar la posición de medio centro defensivo. Sí se está sondeando el mercado en busca de una buena alternativa de medio centro.

“En aquella charla de Gabriel Milito con Amaury Vergara, Alejandro Manzo y Javier Mier, dos días después de la eliminación frente a Cruz Azul, en esa charla se habrán puesto sobre la mesa la discusión de un medio centro defensivo porque ya se pusieron a trabajar en analizar el mercado y ubicar las mejores alternativas en esa posición.

“No quiere decir que Denzell García sea el único, están estudiando la posición porque se ha mandado a reforzar (…) No sé si Denzell será la única alternativa, pero sí les puedo decir que es la que más gusta“, explicó en su canal de YouTube.

¿Cuándo arrancará la pretemporada de Chivas?

Después de la dolorosa eliminación en Semifinales del Clausura 2026, el Guadalajara arrancó su receso vacacional, el cual se extenderá hasta el 15 de junio, fecha en la que están citados los futbolistas para realizar exámenes médicos y físicos para posteriormente dar comienzo a la pretemporada rumbo al Apertura 2026.