Denzell García parece tener un pie y medio en Chivas, y la afición de Juárez ya hasta se está despidiendo de él.

Denzell García es uno de los nombres que más fuerte suena alrededor de Chivas en este mercado de verano, al grado de que incluso ya existen reportes que señalan que la negociación estaría muy avanzada y que el anuncio oficial podría llegar en cuestión de días o incluso horas. El mediocampista de FC Juárez encaja perfectamente en el perfil que busca Gabriel Milito y por eso la ilusión de la afición rojiblanca sigue creciendo.

Sin embargo, ahora las señales no solamente vienen desde el entorno del Guadalajara. Del lado de FC Juárez también comienzan a asumir que la salida de Denzell García rumbo a Chivas está muy cerca de concretarse, pues en recientes horas las páginas Frontera Brava y Somos Bravos, dos de las comunidades de aficionados más grandes de los Bravos, publicaron mensajes despidiéndose del mediocampista mexicano.

Y es que el Guadalajara tiene varios factores a favor para cerrar esta operación. La buena relación entre ambas directivas gracias a préstamos y negociaciones recientes facilita mucho las conversaciones, mientras que además distintos reportes apuntan a que el propio Denzell García vería con muy buenos ojos convertirse en jugador del Rebaño Sagrado, especialmente por el proyecto deportivo de Gabriel Milito.

Por lo tanto, la reacción de la afición fronteriza tiene bastante sentido. Muchos seguidores de Juárez ya empiezan a asumir que el mediocampista saldrá del club este verano, aunque todavía falta esperar la confirmación oficial de parte de las instituciones. Además, el mercado apenas comienza y tampoco se descarta que Chivas siga buscando más movimientos antes del Apertura 2026.

¿Cómo encajaría Denzell García en los planes de Chivas y Gabriel Milito?

Denzell García juega como mediocampista de contención, precisamente la misma posición que actualmente ocupa Fernando González, uno de los futbolistas más importantes para Gabriel Milito. Sin embargo, el jugador de FC Juárez ofrece un perfil mucho más dinámico en ofensiva gracias a su capacidad de conducción, sus pases progresivos y su precisión para romper líneas. Además, con apenas 22 años, todavía tiene un enorme margen de crecimiento, algo que lo convierte en un fichaje muy atractivo pensando tanto en el presente como en el futuro del Guadalajara.