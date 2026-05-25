Chivas sigue de cerca todo lo que sucede en el mercado de pases para el Apertura 2026. En medio de este contexto, insider del Guadalajara reveló el futbolista que podría salir ante la posible llegada de Denzell García.

Chivas analiza altas y posibles bajas para el Clausura 2026 de la Liga MX mientras se habla mucho sobre las negociaciones con FC Juárez por Denzell García. En medio de este contexto, José María Garrido reveló en redes sociales que hay grandes posibilidades que Yael Padilla salga ante la falta de minutos y la posible llegada del futbolista de Bravos.

No hay dudas de que el Guadalajara tiene una gran cantidad de jugadores talentosos que no terminaron de tener los minutos que muchos esperaban. Hugo Camberos es el claro ejemplo del futbolista que fue utilizado poco por parte del entrenador argentino a lo largo del Clausura 2026.

Uno de los futbolistas que corrió con la misma suerte fue Yael Padilla quien era tenido en cuenta por Gabriel Milito en Chivas cuando necesitaba reforzar el mediocampo en el segundo tiempo. Tras el Clausura 2026, José María Garrido analizó que no sería extraño que el canterano decida salir ante la falta de minutos y el arribo de Denzel García.

Yael Padilla podría salir de Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Ante la poca actividad y ante la búsqueda de la directiva del caso de Denzell García, que puede jugar como segundo volante central o incluso como interior, sería una llegada que venga a tapar el ya de por sí espacio que hay en los mediocampistas o creadores de juego”, explicó el periodista de Claro Sports y Fox Sports en su canal de YouTube.

Y agregó: “Tienes a Johnny Pérez, tienes a Omar Govea en la titularidad, tienes al Oso González, tienes a Roberto Alvarado, tienes a una cantidad importante de jugadores jóvenes desde luego de la cantera. También Samir Inda y otros más que seguramente pueden ir apareciendo. El propio Alvarado cuando regrese. Hoy es cada vez más difícil pensar en que Yael Padilla está para competir por un lugar titular. Por ello no sería para nada raro pensar en que Yael pueda empezar a buscar opciones fuera del club”.

¿Chivas cerró el fichaje de Denzell García?

Guadalajara no cerró el fichaje de Denzell García porque inició recién con las negociaciones por el futbolista de FC Juárez. De momento se sabe que el equipo de la Frontera estaría de acuerdo en recibir a Gilberto Sepúlveda como parte de pago, pero no quiere pagar el salario que gana el defensa en el Guadalajara.