Chivas se encuentra de vacaciones, pero la directiva estaría detrás de Denzell García para el Apertura 2026. Conoce la razón por la que el Guadalajara quiere al futbolista de los Bravos.

De cara al Apertura 2026, Chivas ya apuntó sus cañones para quedarse con el fichaje de Denzell García joya de la Liga MX. Sin embargo, la búsqueda del futbolista de los Bravos es un claro ejemplo de que el Rebaño Sagrado no solo quiere ante la posible salida de Brian Gutiérrez, sino que para tener un jugador que le compita de igual a igual a Omar Govea.

A lo largo del Clausura 2026 el Rebaño Sagrado mostró serios problemas con su doble contención ya que le costó recibir goles y dejar ir puntos importantes. Por un lado Fernando González daba equilibrio al momento de defender, pero fallaba en la salida; mientras que en el resto de la plantilla nunca hubo un jugador que reemplace técnica y tácticamente de la mejor manera a Govea.

Tras la eliminación a manos de Cruz Azul el nombre que comenzó a escucharse fue el de Denzell García, joya de FC Juárez que sería pretendida por América y Rayados de Monterrey. Muchos podríamos pensar que el Guadalajara busca en el futbolista de los Bravos el refuerzo para apuntalar el puesto que en el que se desempeñó el Oso González.

Denzell García sería jugador buscado por Chivas. (Foto: IMAGO7)

Sin embargo, todo indicaría que la verdadera y única razón por la que Amaury Vergara estaría dispuesto a invertir en García es para tener el suplente ideal suplente de Omar Govea. Podríamos decir que la decisión de sentarse a hablar con la directiva de los Bravos se debe a que Gabriel Milito en el Clausura 2026 le costó reemplazar a Govea y el futbolista de 22 años sería su suplente ideal. No hay que olvidarse que Brian Gutiérrez cuando jugó por él mostró su buen manejo de balón, pero sufrió al momento de realizar las tareas defensivas.

Los números de Denzell García en el Clausura 2026

A lo largo del Clausura 2026, Denzell García en el Clausura 2026 jugó 17 partidos, sumó 1433 minutos de juego, dos goles y dos asistencias según Fotmob. En este torneo ganó 11 posesiones en campo rival, recuperó 106 balones y realizó 636 pases completados.