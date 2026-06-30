El Rebaño Sagrado ya se encuentra en Guadalajara y se alista para enfrentar a Correcaminos en su primer duelo de pretemporada. Mientras continúa con la preparación, revelan cuánto pagaría Chivas por Denzell García, el dolor de Gilberto Sepúlveda por irse del Rebaño Sagrado y el canterano que podría debutar Gabriel Milito.

Mientras se disputa la Copa del Mundo 2026 y Chivas se alista para el Apertura 2026 y Leagues Cup, el mercado de pases sigue abierto para altas y bajas de cara al siguiente temporada. En medio de la salida de Érick Gutiérrez, salió a la luz la única manera en la que Chivas irá por Denzell García, mientras que se destapó que Gilberto Sepúlveda se va dolido del Guadalajara. Por otro lado, revelan que el entrenador argentino podría debutar a Hugo Mata en el próximo torneo. A su vez, esta noche la Selección Mexicana juega los 16avos ante Ecuador con la posibilidad de que 4 jugadores del Guadalajara sean titulares en el Estadio Azteca.

La cifra que Chivas pagaría por Denzell García

Una de las joyas que toda la afición del Guadalajara quiere que la directiva fiche para el Apertura 2026 es Denzell García, pero el alto precio que pide FC Juárez llevó a Chivas a bajarse de la negociación. Sin embargo, César Huerta reveló en su canal de YouTube que la conversaciones se podrían volver a reactivar solo sí los Bravos pretenden ganar entre cinco y seis millones de dólares con su venta.

Chivas de momento no envió oferta por Denzell García. (Foto: IMAGO7)

Gilberto Sepúlveda se va dolido de Chivas

Una de las bajas que se espera que Chivas haga oficial en las próximas horas es la de Gilberto Sepúlveda, quien saldría a préstamo de FC Juárez. Mientras se espera el anuncio del Guadalajara, José María Garrido reveló en su canal de Youtube que el canterano se va dolido del Rebaño Sagrado porque considera que Gabriel Milito no le dio oportunidades suficientes para demostrar su nivel. “He podido conocer desde su entorno que Tiba trae por dentro esa sensación de que el técnico se la agarró con él y que por alguna razón ya no le quiso dar la oportunidad”, reveló el periodista de Claro Sports.

Gabriel Milito podría debutar a Hugo Mata

A lo largo de la última pretemporada Gabriel Milito se ha mostrado muy interesado por Hugo Mata, futbolista formado en Atlas y Chivas. El atacante de 20 años destaca por su calidad técnica, personalidad y capacidad para asumir responsabilidades con la pelota. Teniendo en cuenta que el entrenador argentino confió en Santiago Sandoval en su primer torneo con el Guadalajara, no sería extraño que Mata tenga su estreno oficial en la Liga MX.

Hugo Mata podría debutar en la Liga MX. (Foto: IMAGO7)

4 jugadores de Chivas podrían ser titulares en México vs. Ecuador

Esta noche, la Selección Mexicana volverá a tener acción cuando enfrente a Ecuador por los 16avos de final del Mundial 2026 en el Estadio Azteca. De cara al primer duelo de eliminación directa para el Tri, Javier Aguirre va a enviar de titular a cuatro jugadores de Chivas de arranque. Según lo informado por Claro Sports, se especula que el Tri forme con Raúl Rangel en la portería, en defensa Jorde Sánchez, Edson Álvarez o César Montes, Johan Vázquez y Jesús Gallardo, en el medio Luis Romo, Éric Lira, Gil Mora o Brian Gutiérrez, y en el ataque Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez.