El Rebaño Sagrado afrontará un nuevo compromiso amistoso como parte de su preparación para el Apertura 2026.

El Club Deportivo Guadalajara ha dejado atrás la etapa más exigente de su pretemporada y ahora centra todos sus esfuerzos en afinar los últimos detalles de cara al arranque del Torneo Apertura 2026.

Tras completar una intensa concentración en Isla Navidad, el Rebaño Sagrado regresó a las instalaciones de Verde Valle con el objetivo de mantener el nivel competitivo que mostró durante el último año futbolístico bajo el mando de Gabriel Milito.

El primer examen para Chivas en esta nueva etapa de preparación llegará este fin de semana, cuando enfrente a Correcaminos en un partido amistoso que servirá para medir el avance del equipo.

Con el debut en el Torneo Apertura 2026 cada vez más cerca, el Rebaño Sagrado entra en la recta final de su preparación con la misión de llegar en óptimas condiciones al inicio de la competencia

Así será la agenda de Chivas previo a enfrentar a Correcaminos

Lunes 29 de junio

Entrenamiento en Verde Valle: 5 PM

Martes 30 de junio

Entrenamiento en Verde Valle: 8:30 AM

Miércoles 1 de julio

Entrenamiento en Verde Valle: 8:30 AM

Jueves 2 de julio

Entrenamiento en Verde Valle: 8:30 AM

Viernes 3 de julio

Viaje a Tamaulipas

Cabe mencionar que dicho encuentro se llevará a cabo el viernes 3 de julio en la cancha del Estadio Marte R. Gómez, a las 20:00 horas, tiempo del centro de nuestro país.