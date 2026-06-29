Chivas volverá a tener acción el próximo viernes, cuando enfrente a Correcaminos en un amistoso de cara al Apertura 2026. Conoce cuál podría ser la alineación titular.

El Guadalajara se alista de la mejor manera para el Apertura 2026 y la Leagues Cup en la segunda parte del año. De cara al primer amistoso ante Correcaminos, repasamos cuál podría ser la primera alineación de Gabriel Milito en este inicio de pretemporada. ¿Debutan Jordan Carrillo y Kevin Castañeda?

El Rebaño Sagrado llegará al inicio del próximo torneo como uno de los grandes favoritos para quedarse con el título. Especialmente porque llevó adelante un gran torneo a pesar de haber tenido una masiva cantidad de bajas por culpa de la Copa del Mundo.

En medio del Mundial 2026, Chivas finalizó su segunda parte de la pretemporada en Isla Navidad y, el próximo viernes, enfrentará a Correcaminos en su primer amistoso. De cara al duelo contra el equipo de la Liga de Expansión MX, es un hecho que hay un equipo que Gabriel Milito comenzará a perfilar el once que utilizará.

Chivas ya piensa en su primer amistoso. (Foto: IMAGO7)

En el arco seguramente esté Óscar Whalley, de muy buena Liguilla al reemplazar a Raúl Rangel. En defensa, Daniel Aguirre, quien fue baja por lesión en la Fiesta Grande, Diego Campillo, José Castillo, Richard Ledezma y Bryan González. En el medio, Fernando González, Omar Govea, Kevin Castañeda, Jordan Carrillo o Santiago Sandoval, mientras que en el ataque seguramente Ángel Sepúlveda.

Seguramente ante Correcaminos, este pueda ser el cuadro titular, pero no sería para nada extraño que realice varios cambios. Seguramente Hugo Camberos, Luis Rey, Ángel Chávez, Samir Inda, Ricardo Marín, Sergio Aguayo y otros serán utilizados por el entrenador argentino para saber si se adaptan a lo que pide.

¿A qué hora se juega Chivas vs. Correcaminos?

El partido entre Chivas y Correcamino se llevará adelante el próximo viernes en el Estadio Marte R. Gómez de Ciudad Victoria, Tamaulipas, a las 20:00 del Centro de México. De momento, el encuentro no tiene transmisión confirmada.