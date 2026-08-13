José de Jesús González es uno de los tantos jugadores que se formaron en Chivas y no brilló en el primer equipo. Su actualidad lo tiene en el extranjero como atacante de Cartaginés de Costa Rica.

A lo largo de toda la historia de Chivas hubo un sinfín de jugadores que prometían desde las fuerzas básicas y que no se terminaron de consolidar en el primer equipo. Uno de ellos fue José de Jesús González, quien fue cepillado por Veljko Paunovic por no adaptarse al cambio de posición. El exjugador del Guadalajara volvió a ser noticia debido a que en las últimas horas anotó un golazo para Cartaginés de Costa Rica en la Copa Centroamericana con Luis Olivas.

El Tepa fue uno de los tantos jugadores que brillaron en la camada de Tapatío que se consagró campeón de la mano de Gerardo Espinoza. Fue el goleador del conjunto rojiblanco en la Liga de Expansión MX, pero nunca pudo terminar de consolidarse en el primer equipo por cuestiones de los entrenadores, del gusto de la dirección deportiva o del propio jugador.

Tras no poder brillar en Chivas y Atlético de San Luis, José de Jesús González tuvo un renacer futbolístico en Costa Rica. Tras militar en Herediano, club en el que fue campeón, el exjugador del Rebaño Sagrado es elemento de Cartaginés de la primera división de la liga costarricense junto a Luis Olivas.

Tepa González sigue anotando goles en el extranajero.

Ayer, el Tepa volvió a tener acción en la Copa Centroamericana de la CONCACAF ante Managua FC por el Grupo D. El atacante abrió el marcador con un golazo de cabeza al palo derecho de la portería del conjunto hondureño. Finalmente, el partido terminó igualado 1-1.

¿Por qué Veljko Paunovic cepilló al Tepa González?

En noviembre del 2024, Tepa habló en exclusiva con Rebaño Pasión, en la que reveló que no pudo consolidarse en el Guadalajara porque no se adaptó a jugar como extremo. “El tema de Pauno fue completamente de ‘si quieres jugar conmigo es de extremo por derecha’ (y competir) con varios jugadores buenos. Lo que más tiene Chivas son extremos por derecha”, comentó.

Estadísticas proporcionadas por Transfermarkt. (Imagen generada por ChatGPT)

Y agregó: “Pauno habla conmigo y me da esa noticia: ‘yo quiero que no bajes a Tapatío, pero que juegues como extremo’. En la jornada uno inicié como extremo por derecha y realmente me parece que lo hice bien, a secas, pero como te digo es totalmente responsabilidad mía por no cambiar el chip“.