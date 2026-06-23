José de Jesús González es uno de los jugadores que muchos veían que podía destacarse en el primer equipo de Chivas. Sin embargo, nunca se terminó de concretar y ahora es anunciado en un nuevo club de Costa Rica.

En diferentes etapas de la historia de Chivas hay una serie de jugadores que dieron de qué hablar y que se esperaba que marcara la diferencia en el primer equipo. Tal era el caso de José de Jesús González, quien se formó en Verde Valle y ahora es anunciado en Cartagena de Costa Rica para la siguiente temporada.

A diferencia de otros futbolistas, el Tepa hizo toda su formación en las fuerzas básicas del Guadalajara y poco a poco comenzó a escalar en el club. En Tapatío se terminó de consolidar como goleador, pero el salto al primer equipo nunca se terminó de dar.

De todas maneras, el Tepa González tuvo varias oportunidades en la Liga MX debido a que Tomás Boy lo hizo debutar en el Apertura 2019 en la derrota ante León por 4-3. Tras su paso por Leones Negros, el atacante fue tenido en cuenta por Ricardo Cadena, con quien tuvo su debut goleador en el empate 1-1 ante Santos Laguna en el Apertura 2022.

Con el correr de las temporadas, el futbolista formado en Verde Valle tuvo un puñado de oportunidades de la mano de Veljko Paunovic, pero en diálogos con Rebaño Pasión confesó que lo bajó del equipo porque no se terminó de adaptar a jugar como extremo. Luego de lograr el campeonato con Gerardo Espinoza en Tapatío fue vendido a Atlético de San Luis. Sin embargo, en Herediano de Costa Rica tuvo su renacer futbolístico debido a que logró quedarse con el Apertura 2024, el Clausura 2026 y la Supercopa de Costa Rica.

Tepa González llega a Cartagena de Costa Rica

Tras un nuevo paso por Herediano, Tepa González fue anunciado como nuevo jugador de Cartagena de Costa Rica. “¡Bienvenido José de Jesús González! Le damos la bienvenida a Tepa, quien oficialmente se convierte en refuerzo de nuestro equipo”, anunció el conjunto costarricense en redes sociales.