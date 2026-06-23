En Chivas ya se comenzó con la parte fuerte de la pretemporada para el Apertura 2026 y la Leagues Cup. Por esta razón, repasamos cómo se encuentra el semáforo de bajas del Guadalajara.

Chivas comenzó de la mejor manera con su pretemporada para el Apertura 2026 y la Leagues Cup. El objetivo es quedarse con los dos torneos en la segunda parte del año, por lo que reportes señalan que los jugadores están sufriendo la pretemporada.

En medio de este contexto, el mercado de pases sigue abierto y se analizan las posibles salidas del equipo. Por esta razón, en Rebaño Pasión repasamos cómo marcha el semáforo de bajas del Guadalajara para el siguiente torneo.

Érick Gutiérrez

Uno de los futbolistas que se espera que se haga oficial su salida en este mercado de pases es sin duda Érick Gutiérrez, quien fue cepillado por Gabriel Milito para el Clausura 2026. Tras seis meses de inactividad, Guti estaría cerca de hacerse oficial su salida a Santos Laguna en este libro de pases.

Yael Padilla

Uno de los futbolistas que se espera que se haga oficial su salida de Chivas es Yael Padilla. El canterano del Guadalajara ya se despidió y se espera que haga oficial su llegada a Tijuana como parte de pago de Kevin Castañeda.

Gilberto Sepúlveda

Uno de los futbolistas que se encuentra en la lista de transferibles es Gilberto Sepúlveda, quien para Gabriel Milito es una de las últimas opciones para el siguiente campeonato. De momento, está lejos su salida debido a que tiene un alto salario, no es titular y son pocos los equipos que están dispuestos a pagar por él.

Miguel Tapias

Otro de los jugadores cuya salida se rumoreó en este mercado de pases fue Miguel Tapias, quien fue pretendido por Pachuca y Pumas. Al igual que el Tiba, el salario sería el principal impedimento para que sea fichado por otro equipo. Hoy por hoy está lejos su salida.