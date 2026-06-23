Chivas se alista de la mejor manera para el Apertura 2026 y la Leagues Cup. En medio de este contexto, confirman que Érick Gutiérrez saldría a Santos Laguna, que Gabriel Milito advirtió a los jugadores, que Jordan Carrillo le encanta la agresividad del equipo y que Raúl Rangel podría ser suplente.

El Guadalajara se mantiene en plena pretemporada para el Apertura 2026 y la Leagues Cup. En medio de los trabajos en Isla Navidad, Chivas confirmó su segundo amistoso debido a que enfrentará a Leones Negros el próximo 10 de julio, en Tepatitlán, en el Estadio Gregorio Tepa Gómez.

Gabriel Milito advirtió a la plantilla de Chivas

En medio de la pretemporada en Isla Navidad, Jesús Bernal reveló en su canal de YouTube que Gabriel Milito le dejó claros dos puntos al momento de trabajar en su equipo. El primero fue en relación a que ninguno tiene el puesto asegurado y que todos comienzan de cero de cara al Apertura 2026. El segundo fue en relación a las famosas caritas ya que quiere a todos el grupo enfocado en cooperar y ser disciplinados para alcanzar el objetivo.

Jordan Carrillo reveló qué le llamó la atención de Chivas

Uno de los grandes refuerzos que tuvo Chivas para el Apertura 2026 es sin duda Jordan Carrillo, quien llegó a Guadalajara a cambio de cinco millones de dólares. En medio de los trabajos de pretemporada, el nuevo fichaje del Rebaño Sagrado reveló qué fue lo que más le llamó la atención del equipo de Gabriel Milito.

“La agresividad. Yo creo que eso me llamó mucho la atención. La intensidad de cómo juega el equipo, que nunca paran de correr. Los enfrenté la vez que vine aquí con Pumas y yo creo que fue un partidazo. Eso me llamó mucho la atención, que son muy intensos y no dejan de correr los 90 minutos”, comentó a Chivas TV.

Santos está cerca de fichar a Érick Gutiérrez

Uno de los futbolistas que está cepillado de Chivas es Érick Gutiérrez, quien fue cortado por Gabriel Milito por no querer cooperar con el grupo. En medio de la pretemporada, César Merlo confirmó en Súper Deportivo que Guti está cerca de convertirse en jugador de Santos Laguna para el Apertura 2026. En el mismo reporte, el periodista argentino reveló que el Guadalajara y los Laguneros negocian por préstamo con opción a compra.

¿Raúl Rangel suplente en México vs. Chequia?

Raúl Rangel tuvo una enorme actuación en el Mundial 2026 luego de salvar a México a minutos del final frente a Corea del Sur. Con la clasificación a 16avos en el bolsillo como superlíder, afirman que Javier Aguirre enviaría a la banca al Tala para que Guillermo Ochoa pueda jugar en su sexto Mundial con el Tri.