La Selección de España publicó un mensaje dedicado a Guadalajara de cara a su partido ante Uruguay.

La Selección de España ya comenzó a vivir el ambiente que se respira en Guadalajara de cara a su partido frente a Uruguay, correspondiente a la Fecha 3 de la Fase de Grupos del Mundial 2026.

A través de sus redes sociales, el combinado ibérico compartió un breve pero significativo mensaje dirigido a la ciudad tapatía: “𝗡𝗼𝘀 𝘃𝗲𝗺𝗼𝘀 𝗽𝗿𝗼𝗻𝘁𝗼, 𝗚𝘂𝗮𝗱𝗮𝗹𝗮𝗷𝗮𝗿𝗮”.

Cabe mencionar que el inmueble, el cual es casa de Chivas, será el escenario donde la Selección de España buscará el triunfo como dé lugar para quedarse con la primera posición del Grupo H.

Con su mensaje dirigido a Guadalajara, el conjunto ibérico dejó claro que ya tiene la mirada puesta en su próxima parada dentro de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

¿Cuándo será el partido de España ante Uruguay?

El partido de la Selección de España ante su similar de Uruguay se llevará a cabo el viernes 26 de junio en el Estadio Guadalajara, a las 18:00 horas, tiempo del centro de nuestro país, mismo que será transmitido por Azteca 7, Canal 5 y ViX.