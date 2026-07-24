El delantero rojiblanco agradeció el respaldo recibido durante la Copa del Mundo y aprovechó para dirigirse a quienes comenzaron a seguir al Rebaño en las últimas semanas.

Chivas no solo volvió a ser protagonista dentro de la cancha durante el Mundial 2026. El torneo también provocó un fenómeno poco habitual entre la afición rojiblanca, con la llegada de miles de nuevos seguidores, especialmente mujeres jóvenes que comenzaron a interesarse por el futbol y que en redes sociales fueron identificadas como las “girlies”. El club abrazó rápidamente esa tendencia y ahora uno de sus futbolistas más queridos decidió enviarles un mensaje especial.

A través de un video difundido en redes sociales, Armando González agradeció el apoyo recibido durante la Copa del Mundo y aprovechó para darle la bienvenida a quienes comenzaron a seguir al Rebaño en las últimas semanas. “Qué onda banda, les habla aquí la Hormiga González, sólo para agradecerles por todo su apoyo que nos dieron en el Mundial y pues darle la bienvenida a los nuevos fans que están aquí siguiendo al Rebaño, espero que se enamoren tanto de este club como todos nosotros. Bienvenidas y saludos”, expresó el delantero rojiblanco.

El mensaje llega después del fenómeno que se generó tras el Mundial 2026, cuando miles de nuevas aficionadas comenzaron a involucrarse con el futbol y eligieron a Chivas como el equipo al que apoyar en la Liga MX. El propio club fue uno de los primeros en recibir públicamente a ese sector de seguidores con publicaciones dirigidas a las “girlies”, las ARMY y otros fandoms, una iniciativa que rápidamente se volvió viral y generó una enorme conversación en redes sociales.

No es casualidad que la institución haya elegido a Armando González para acercarse a esa nueva comunidad. Durante la Copa del Mundo, “La Hormiga” fue uno de los futbolistas mexicanos que más repercusión tuvo entre esas nuevas aficionadas, convirtiéndose en uno de los rostros más comentados de la Selección por su carisma y personalidad, aun cuando su participación dentro del terreno de juego fue limitada.

Imagen generada con IA Chat GPT.

Armando González apunta a su primera titularidad en el Apertura 2026

En lo deportivo, Armando González vivió un Mundial con pocos minutos. Javier Aguirre solamente lo utilizó en un encuentro del torneo y posteriormente perdió protagonismo en la competencia. Esa situación se trasladó también al comienzo del Apertura 2026, ya que en el debut frente a Toluca inició el partido desde el banco de suplentes e ingresó durante la segunda mitad para intentar cambiar el rumbo del encuentro.

Sin embargo, el panorama podría modificarse muy pronto. La expulsión de Ángel Sepúlveda en la primera jornada dejó al Guadalajara sin su centrodelantero titular para el compromiso frente a FC Juárez, por lo que Armando González aparece como el principal candidato para ocupar ese lugar en el once inicial.