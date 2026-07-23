El Filial rojiblanco debuta en un nuevo certamen de la Liga de Expansión MX, enfrentando a Cruz Azul Hidalgo, que regresa a la competición.

Mientras el primer equipo de Chivas ya debutó en el Apertura 2026 de la Liga MX, el Tapatío, Filial rojiblanco en la Liga de Expansión MX, hará lo propio este sábado 26 de marzo enfrentando a Cruz Azul Hidalgo por la Jornada 1 del nuevo certamen.

Después de un torneo irregular, en el que se quedó eliminado en cuartos de final, el equipo dirigido por Pepe Meléndez buscará mejorar su competitividad para poder pisar fuerte en la Liguilla del ascenso mexicano. Se esperan ciertos cambios en la plantilla, con jugadores que reforzarán la plantilla provenientes del Sub-21 campeón.

Después de seis años de ausencia, Cruz Azul Hidalgo regresa a la Liga de Expansión MX para el Apertura 2026, marcando el regreso de una de las filiales más tradicionales del futbol mexicano. El conjunto celeste, que durante más de dos décadas compitió en la antigua Primera División A y el Ascenso MX, retomó su lugar en la categoría de plata y nuevamente disputa sus partidos como local en el Estadio 10 de Diciembre, en Ciudad Cooperativa Cruz Azul, Hidalgo.

¿Cuándo y dónde se juega el Tapatío vs. Cruz Azul Hidalgo?

El partido correspondiente a la primera fecha del Apertura 2026 se llevará a cabo el próximo sábado 26 de julio en la cancha del Estadio Akron, al que regresará luego de un semestre haciendo las veces de local en el Estadio Gregorio Tepa Gómez.

El duelo tiene programado su inicio para las 17:00hs de la CDMX y será transmitido por las señales de ESPN2 y de Disney+ a través de streaming. Asimismo, en Rebaño Pasión te acercaremos los detalles más relevantes del duelo entre los Filiales rojiblancos y cementeros.

Calendario del Tapatío en el Apertura 2026