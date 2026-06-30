El delantero del Tapatío recorrió un largo camino por el ascenso mexicano antes de convertirse en campeón de goleo y recibir una oportunidad con el primer equipo rojiblanco.

No todos los futbolistas llegan al primer equipo de Chivas después de recorrer un camino sencillo. Algunos necesitan varios años de esfuerzo, cambios de club y categorías antes de encontrar la oportunidad indicada. Ese es el caso de Vladimir Moragrega, delantero que actualmente realiza la pretemporada bajo las órdenes de Gabriel Milito y que atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera.

A diferencia de otros atacantes que debutan jóvenes en Primera División, Moragrega tuvo que abrirse paso desde abajo. Hace apenas ocho años competía en la Liga Premier, tercera categoría del futbol mexicano, con las filiales de Tijuana. Desde entonces inició un recorrido que lo llevó por distintos equipos y escenarios, acumulando experiencia en el ascenso mexicano mientras perseguía la posibilidad de consolidarse como profesional.

Vladimir Moragrega en 2020 con la playera de Atlante (Imago7)

Durante ese trayecto vistió las camisetas de clubes como Murciélagos, Dorados, Atlante, Atlético La Paz y Correcaminos, además de vivir una experiencia internacional con Atlético Ottawa en Canadá. Incluso perteneció a Atlético de San Luis, aunque nunca logró debutar en Liga MX. Lejos de rendirse, continuó trabajando hasta encontrar su mejor versión como delantero.

Esa recompensa llegó recientemente con el Tapatío. Moragrega se convirtió en una de las piezas más importantes del filial rojiblanco y terminó la temporada como campeón de goleo de la Liga de Expansión MX, un reconocimiento que terminó llamando la atención del cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito. Su rendimiento le abrió las puertas para integrarse a los trabajos del primer equipo desde el inicio de la pretemporada.

¿Moragrega reemplaza a Armando González?

La oportunidad también coincide con la ausencia de Armando González, quien continúa concentrado con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026. Mientras el futuro de la Hormiga sigue siendo una incógnita debido al interés que ha despertado en el extranjero, Moragrega aprovecha cada entrenamiento para demostrar que puede competir por un lugar en la plantilla rojiblanca. Después de una carrera construida a base de perseverancia, hoy se encuentra más cerca que nunca de cumplir el sueño de jugar con Chivas en Primera División.