Chivas se alista para enfrentar a Leones Negros en un nuevo amistoso de preparación. En medio de este contexto, el técnico argentino sin decirlo dejó claro de momento su panorama con Vladimir Moragrega.

Chivas se prepara a fondo para un brutal inicio de semestre cuando dispute el Apertura 2026 y la Leagues Cup. De cara al segundo semestre del año, Gabriel Milito le dio un golpe de realidad a Vladimir Moragrega en el Guadalajara al dejar claro que hoy sería cuarta, quinta o sexta opción en su equipo.

}Tras un año en el Guadalajara, el entrenador argentino decidió llevar a su pretemporada al futbolista que se formó en Tijuana y que fue en busca de un lugar para destacar y tener regularidad. Luego de un buen paso por el Atlante, arribó al Tapatío bajo la gestión de la directiva española, la cual abandonó el club a los pocos meses.

Doce meses después de su paso con los Cabritos, Gabriel Milito decidió darle una oportunidad a Vladimir Moragrega en el primer equipo de Chivas. Sin dudas, una decisión natural porque el futbolista de 27 años que viene de convertirse en campeón de goleo del Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX.

Chivas tomó nueva decisión con Moragrega.

Sin embargo, se podría decir que el entrenador argentino le dio un golpe de realidad al nacido en Los Mochis, ya que en los primeros amistosos dejó claro que él será la cuarta, quinta o sexta opción si no se da la salida de Armando González. El futbolista que es titular indiscutido en Tapatío tuvo minutos en el amistoso ante Correcaminos. Primero tuvo minutos con la Sub-21, en el que reemplazó a Sergio Aguayo, mientras que con el primer equipo tuvo acción en el segundo tiempo.

Estadísticas de Transfermarkt. (Foto: IMAGEN GENERADA CON CHATGPT)

De esta manera, Gabriel Milito, sin decirlo, le dejó claro a Vladimir Moragrega que va a tener que mejorar bastante y tener un poco de suerte para pelear por un lugar en el primer equipo. No hay que olvidarse de que delante de él se encuentran Sergio Aguayo, Ricardo Marín, Ángel Sepúlveda y Armando González si se queda. A su vez, debe pelear por ese lugar con Jesús Hernández y Diego Latorre, quien no fue llevado a pretemporada.

¿Vladimir Moragrega tendrá minutos ante Leones Negros?

El próximo sábado Chivas enfrentará a Leones Negros en un partido a puertas cerradas en las instalaciones de Verde Valle. Sin dudas, el entrenador argentino enviará al campo de juego a un equipo que se perfile a ser titular en la jornada uno del Apertura 2026, pero conociendo a Gabriel Milito le dará minutos a todos los jugadores y entre ellos estará Vladimir Moragrega.