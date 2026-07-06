Chivas confirmó la presencia de Nike como su nuevo fabricante de playeras. Sin embargo, el conjunto mexicano y la marca estadounidense no es la primera vez que trabajan juntos.

Como se sabe Chivas hizo oficial el regreso de Nike para que se encargue de su indumentaria en los siguientes años. Sin embargo, lo que muy pocos recuerdan es el motivo por el que 1997 el Guadalajara y la marca estadounidense mantuvieron una relación que solamente duró cinco juegos.

Ricardo Ortiz Montenegro es reconocido en el ambiente rojiblanco por ser un coleccionista de playeras. Cuenta con más de 500 camisetas rojiblancas y realizó un libro en el que recorre su historia en la tela del Rebaño Sagrado.

En el regreso de Nike a Chivas, Ricardo le explicó en exclusiva a Rebaño Pasión que el Guadalajara que con la marca estadounidense mantuvo poco más de cinco juegos en el 97 por un problema con los patrocinadores.

Jersey de Chivas post Nike. (Foto: IMAGO7)

“Fueron cuatro juegos de liga solamente y entre esos cuatro de liga fueron y Copa de Campeones de la Concacaf. Entonces fue muy poco el tiempo que estuvo con el Guadalajara, fueron menos de 10 partidos. (…) Hace muchos años, en mi canal YouTube, a Ramón Ramírez nos explicaba de viva voz, pues lo que ya sabíamos, que habían cortado la relación porque a la marca norteamericana no le había gustado que que el Guadalajara modificara todo esto de los sponsors porque decía que desvirtuaba lo que era este la prenda”, reveló. Y consideró: “Se me hizo muy icónica sobre todo para los coleccionistas de que nos ha gustado buscar o encontrar las variantes”.

Por otro lado, la historia de Chivas con Nike tiene además una historia interesante debido a que hubo una partida que se fabricó en Estados Unidos y otra en México, la cual se diferencia por las estrellas del escudo. “Las primeras piezas que se hicieron para el Guadalajara fueron hechas en Estados Unidos y de hecho tenía nueve estrellas, porque no pensaban que fuera a campeonar en el verano del 97 y las prendas que ya estaban previamente hechas, trae nueve estrellas y a extemporáneo se le cose una estre una una estrella más”, reveló.