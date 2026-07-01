Ya es 1 de julio y Chivas inició el día dando información importante sobre la nueva alianza con Nike y el nuevo uniforme.

Este miércoles 1 de julio comenzó oficialmente una nueva era para Chivas, pues el Guadalajara anunció a Nike como su nuevo proveedor exclusivo de indumentaria deportiva, poniendo fin a una relación de diez años con Puma. El cambio era uno de los más esperados por la afición rojiblanca, que desde hace meses esperaba conocer cuándo vería por primera vez al equipo portando la nueva marca.

Junto con el anuncio, Chivas publicó un comunicado oficial en el que despejó una de las principales dudas de los aficionados: la fecha del estreno del nuevo uniforme. Aunque la respuesta obligará a esperar un poco más, el club dejó claro que busca que la primera aparición de la nueva indumentaria ocurra en un escenario mucho más especial que un partido amistoso de pretemporada.

El Rebaño Sagrado estrenará oficialmente su uniforme Nike el próximo 18 de julio, durante su primer partido del Apertura 2026. Esto significa que en el amistoso de este viernes frente a Correcaminos el equipo no utilizará todavía el nuevo jersey, sino que saltará al terreno de juego con ropa de entrenamiento mientras continúa la preparación para el inicio del campeonato.

El nuevo acuerdo entre Chivas y Nike va mucho más allá del Primer Equipo varonil. La marca estadounidense también vestirá a Chivas Femenil, las Fuerzas Básicas, Chivas Esports y a todo el cuerpo técnico, por lo que durante las próximas semanas la afición conocerá una amplia colección de prendas que marcarán el inicio de esta nueva etapa para la institución.

¿Cuándo se podrá comprar el nuevo jersey Nike de Chivas?

Todo indica que también será hasta el 18 de julio cuando los aficionados puedan conocer y adquirir oficialmente el nuevo uniforme de Chivas. El club y Nike han manejado el proyecto con total hermetismo y, de hecho, el propio comunicado señala que “esta nueva etapa comenzará el próximo 18 de julio, cuando estrene su uniforme Nike durante el primer partido del equipo varonil en la temporada de la liga”, por lo que todo apunta a que ese mismo día será revelado el esperado jersey rojiblanco.