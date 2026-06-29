El primero de julio, Chivas hará oficial su alianza con Nike para que los vista por los siguientes torneos. A horas para que sea oficial, el Guadalajara ventiló un detalle que enloqueció a la afición rojiblanca de la nueva piel.

Mientras la Selección Mexicana se alista ante Ecuador por el Mundial 2026, Chivas se alista de la mejor manera para el Apertura 2026 y la Leagues Cup. Mientras se espera el duelo ante Correcaminos, el Guadalajara confirmó que deja saca la famosa caja de Caliente en su nueva playera con Nike y lo chivahermanos estallaron de felicidad en redes sociales.

La decisión del Guadalajara de no renovar con Puma para que los vista en los próximos años no generó críticas de la afición ya que consideraban cambio necesario. A su vez, el regreso de la marca de la palomita generó ilusión porque recuerda al campeonato que se logró en 1997.

Para la presentación oficial de Nike como nuevo encargado de vestir a Chivas faltan poco más de 24 horas ya que desde el primero de julio podrán utilizarlo en ropa de entrenamiento como en los partidos. A horas de que se anuncie oficialmente, desde el Rebaño Sagrado ventilaron que se va la criticada caja de caliente Caliente en el centro del jersey para que solo quede el contorno junto a las franjas rojas.

Esta decisión causó furor en redes sociales porque la afición del Guadalajara hace un largo tiempo quería que lo sacaran. “No dejan de llegar las buenas noticias al club. ¡Evidentemente es solo una cuestión visual, pero qué bonita se verá la camiseta con las rayas rojas y blancas intactas!”, reflexionó un chivahermano en X.

Así reaccionó la afición de Chivas