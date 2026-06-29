La Selección Mexicana volverá a tener acción en el Mundial 2026 ante Ecuador con la presencia de cinco jugadores de Chivas en la plantilla. Conoce cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO a los jugadores del Guadalajara en la Copa del Mundo.

La Selección Mexicana tuvo un paso brutal en la fase de grupos del Mundial 2026 luego de haber sumado nueve de nueve puntos posibles. Mañana el Tri volverá a tener acción cuando enfrente a Ecuador en los 16avos de final, por lo que repasamos cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO a los 5 jugadores de Chivas en el Estadio Azteca.

A pesar de un inicio polémico y dudoso en su tercer ciclo en el Tri, Javier Aguirre logró ilusionar a toda la afición nacional en el comienzo de la Copa del Mundo con tres partidos gracias a la presencia de cuatro de los cinco jugadores del Guadalajara en la alineación titular. A su vez, Raúl Rangel se convirtió en el sexto portero en la historia en mantener la portería en cero en fase de grupo, mientras que Roberto Alvarado se despachó con dos asistencias para los goles de Raúl Rangel ante Sudáfrica y de Álvaro Fidalgo contra Chequia.

Para el duelo contra Ecuador se espera que el Vasco Aguirre vuelva a dejar de inicio al Tala y al Piojo, mientras que hay dudas de si Luis Romo y Brian Gutiérrez se mantienen de inicio, ya que pelean por un lugar Edson Álvarez y Gil Mora. Por su parte, Armando González deberá pelear por tener algún minuto cuando es claro que el timonel lo considera como tercera o cuarta opción en el ataque.

México enfrentará a Ecuador por los 16avos de Final. (GETTY)

¿Cuándo y a qué hora se juega el México vs. Ecuador?

El partido entre México y Ecuador se disputará el martes 30 de junio a las 7:00 de la noche del Centro de México. El encuentro de los 16avos de final del Mundial 2026 está pactado para llevarse adelante en el Estadio Azteca.

¿Cómo ver EN VIVO el partido entre México vs. Ecuador ?

El partido entre México y Ecuador podrá verse EN VIVO y EN DIRECTO GRATIS a través de Canal 5 y Azteca 7 en televisión abierta. Además, quienes cuenten con televisión restringida podrán seguir la transmisión mediante la señal de TUDN, mientras que también estará disponible en streaming a través de ViX Premium. Por otro lado, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con los 5 jugadores de Chivas.