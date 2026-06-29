El mediocampista puso fin a su etapa en Chivas y dedicó un emotivo mensaje a la afición antes de iniciar una nueva aventura con Toluca.

La etapa de Erick Gutiérrez en Chivas llegó oficialmente a su fin. Después de varios meses sin actividad y fuera de los planes de Gabriel Milito, el mediocampista fue anunciado como nuevo jugador de Toluca, club al que llega a préstamo por una temporada con el objetivo de recuperar protagonismo dentro de la Liga MX.

La salida del futbolista se confirmó este domingo, cuando tanto Chivas como los Diablos Rojos hicieron oficial la operación. El préstamo tendrá una duración de un año y una vez finalizado, también concluirá el vínculo contractual que mantiene con el Guadalajara,por lo que el mediocampista quedará en libertad para definir el siguiente paso de su carrera.

Tras hacerse oficial su salida, Chivas compartió una publicación de despedida en redes sociales para agradecerle su profesionalismo y compromiso durante su paso por la institución. Poco después, el propio Guti retomó el mensaje y aprovechó la ocasión para dedicar unas palabras a la afición rojiblanca.

La despedida de Érick Gutiérrez en redes sociales (Captura)

“Solo tengo palabras de agradecimiento. Gracias a toda la afición por el cariño, el respeto y por hacerme sentir como en casa desde el primer día. Ustedes hicieron esta etapa realmente especial. Mi familia también se enamoró de este club, de su gente y de todo lo que representa. Nos llevamos recuerdos inolvidables que siempre estarán en nuestro corazón”, escribió el mediocampista en una historia publicada en su cuenta de Instagram.

El futbolista cerró su mensaje con una muestra de cariño hacia la institución que defendió durante los últimos años. “Gracias por todo. Este club y su afición siempre tendrán un lugar muy especial en nuestras vidas”, concluyó. Ahora, Gutiérrez buscará relanzar su carrera en un Toluca que viene de conquistar dos títulos consecutivos de Liga MX y que aspira a mantenerse entre los principales protagonistas del futbol mexicano.

Los números de Érick Gutiérrez en Chivas

A sus 31 años, Érick Gutiérrez se marcha entonces del Guadalajara, sitio al que llegó en julio de 2023 procedente del PSV. En su etapa como jugador de Chivas, el mediocampista disputó un total de 88 partidos, con un saldo de cinco goles y cuatro asistencias. El ex Pachuca supo ser uno de los líderes de la plantilla y hasta portó el gafete de capitán, aunque un sector de la afición esperaba más constancia e influencia dentro del proyecto rojiblanco.