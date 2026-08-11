Este miércoles, Chivas llevará adelante su última presentación en la Leagues Cup cuando enfrente a Seattle Sounders en Estados Unidos. A poco más de 24 horas para el pitido inicial, señalan que Hugo Camberos, Samir Inda y Santiago Sandoval tendrían acción ante el equipo de la MLS tras su gran Premundial Sub-20 con la Selección Mexicana.

Consumada la eliminación a manos de FC Dallas en el certamen binacional, Gabriel Milito tiene la oportunidad de descansar piezas claves del primer equipo para que lleguen frescos para el juego contra Santos Laguna. En el Lumen Field, el técnico argentino podría realizar algunas pruebas ante un rival que llega con la obligación de ganar si aspira a avanzar a los Cuartos de Final.

La gran pregunta que surge es qué cambios va a realizar el técnico argentino cuando Chivas enfrente a Seattle Sounders. Es un hecho que José Castillo y Daniel Aguirre no entran en la consideración del técnico rojiblanco debido a que están lesionados, por lo que seguramente Diego Campillo, Luis Rey, Miguel Tapias y Ángel Chávez puedan tener oportunidad de acción.

Inda, Camberos y Sandoval concentrados con Chivas. (Foto: IMAGO7)

A su vez, la gran pregunta que surge es si tendrán oportunidad de jugar Hugo Camberos, Santiago Sandoval y Samir Inda tras haberse consagrado en el Premundial Sub-20 de la CONCACAF. Es un hecho que están disponibles, pero no sería extraño que Sandoval se quede afuera si aún mantiene alguna dolencia en la mano que se fracturó.

Imagen generada por CHATGPT.

Gabriel Milito habló de Hugo Camberos

En conferencia de prensa, Gabriel Milito se mostró contento por la participación de los ocho canteranos en el Premundial. “Han tenido un gran desempeño, no solamente Camberos y Sandoval, sino también Samir Inda, Yohan, Carlos, Navarrete. En general, todos los chicos que fueron han colaborado con la selección y han tenido una gran participación. Espero que haya sido una muy buena experiencia para ellos, para seguir progresando como futbolistas”, declaró.

A su vez, el técnico argentino afirmó que Hugo Camberos debe competir para ganarse una oportunidad en el primer equipo. “Hugo es un jugador que nosotros, por supuesto, lo tenemos en cuenta por eso queremos que esté con nosotros. Tendrá que luchar por un lugar como tienen que luchar cada uno de los compañeros para ganarse esa oportunidad. Por supuesto que hemos seguido su rendimiento y han tenido todos un desempeño muy destacado”.