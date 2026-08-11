Chivas se alista para enfrentar a Seattle Sounders por la jornada tres de la Leagues Cup. En la previa, Omar Govea explicó por qué no hay crisis dentro del vestidor rojiblanco.

Es un hecho que Chivas no pudo trascender en la Leagues Cup luego de haber perdido ante FC Dallas y Los Angeles FC. Previo al juego contra Seattle Sounders, Omar Govea dejó en claro que dentro del vestidor no hay crisis y que hubo una fuerte autocrítica sobre la actuación que llevaron adelante.

Los últimos siete días para el Rebaño Sagrado han sido una pesadilla porque se fue mejor que los rivales en el certamen binacional, pero no se pudo sumar de a tres. Ante el conjunto angelino, el equipo de Gabriel Milito fue mejor, pero se llevó solamente una unidad tras perder en penales.

En medio de un contexto oscuro, porque Chivas no gana, comenzaron a surgir rumores sobre una posible ruptura en la plantilla. A poco más de un día del último duelo por la Leagues Cup 2026, Omar Govea dejó en claro que han hecho autocrítica y que no hay una crisis deportiva.

Omar Govea afirmó que en Chivas no hay crisis. (Foto: IMAGO7)

“Está la autocrítica, considero que ha sido responsabilidad nuestra. Las herramientas que nos ha dado el cuerpo técnico están claras; usualmente pasa lo que hablamos con ellos. En el vestidor está que es responsabilidad nuestra. Estamos un poco por debajo del nivel que podemos tener, pero sabemos que vamos por el camino que nos llevará a ser ganadores. Creemos en el proyecto, en el cuerpo técnico y la idea de juego”, comentó el mediocampista.

Y agregó: “Dentro del vestidor no hay crisis. Creemos en el proyecto, creemos en el cuerpo técnico y en la idea de juego y obviamente solamente reforzar lo que se venía haciendo bien, que es bastante”.

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Gabriel Milito cree que Chivas va a pelear por el campeonato

A pesar del fracaso en la Leagues Cup 2026, Gabriel Milito consideró que Chivas va a pelear por ser campeón. “Yo sigo totalmente convencido y enamorado de este plantel, y más allá del dolor de esta eliminatoria, sé que este equipo va a ser protagonista, sé que este equipo va a competir muy bien, y sé que este equipo va a pelear por ser campeón”, declaró.