Omar Govea y Richard Ledezma estaban en duda contra el Puebla, y la duda era si estarían listos contra el LAFC.

Chivas hará su debut la tarde de este miércoles en la Leagues Cup 2026 enfrentando al LAFC en la cancha del BMO Stadium, en el que probablemente sea el compromiso más complicado para el Guadalajara durante la fase de grupos. Por la calidad del conjunto angelino, Gabriel Milito necesitará contar con sus mejores futbolistas disponibles para buscar un resultado positivo que encamine la clasificación a la siguiente ronda.

Las principales dudas para este encuentro estaban relacionadas con Richard Ledezma y Omar Govea, quienes durante la semana pasada estuvieron en riesgo de perderse el partido frente al Puebla. El primero arrastraba molestias en la rodilla, mientras que el mediocampista rojiblanco se recuperaba de una lesión muscular, por lo que ambos llegaron entre signos de interrogación al inicio de la Leagues Cup.

Sin embargo, todo apunta a que Gabriel Milito recibió muy buenas noticias de cara al encuentro frente al LAFC. Richard Ledezma fue titular el pasado viernes ante Puebla y pudo disputar el partido sin inconvenientes físicos. Además, durante los entrenamientos previos al debut internacional se le ha visto trabajando con total normalidad, por lo que luce como uno de los candidatos para repetir en el once inicial.

El caso de Omar Govea es ligeramente distinto. Aunque el mediocampista sí tuvo minutos contra Puebla, ingresó únicamente en la parte final del encuentro, situación que hacía pensar que todavía no se encontraba al cien por ciento de sus condiciones físicas. No obstante, después de varios días adicionales de recuperación, todo indica que ya está en condiciones de pelear por un lugar desde el inicio, por lo que tampoco debería representar una preocupación para el cuerpo técnico rojiblanco.

Con la recuperación de ambos futbolistas, Gabriel Milito prácticamente contará con plantel completo para enfrentar al LAFC. Las únicas ausencias importantes siguen siendo las ya conocidas por convocatoria con la Selección Mexicana Sub-20, además de la reciente salida de Sergio Aguayo, quien fue cedido a préstamo al Deportes Tolima para continuar con su desarrollo profesional.

Los jugadores de Chivas que sí están descartados para el partido contra el LAFC

Hugo Camberos, Santiago Sandoval y Samir Inda aparecen registrados por Chivas para disputar la Leagues Cup, pensando en una posible participación si el Guadalajara avanza a las siguientes rondas. Sin embargo, los tres continúan concentrados con la Selección Mexicana Sub-20, que disputa el Premundial de la categoría, por lo que no pueden romper concentración para incorporarse al equipo en este primer compromiso frente al LAFC.