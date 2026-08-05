Chivas y LAFC se enfrentan la noche de este miércoles en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026, en un compromiso que luce como el más complicado para el Guadalajara durante la fase de grupos del torneo binacional. A pesar de la dificultad del rival, Gabriel Milito y sus dirigidos saldrán con el objetivo de quedarse con los tres puntos y comenzar con el pie derecho un campeonato en el que aspiran a pelear por el título.

El propio estratega rojiblanco dejó claro en la conferencia previa al encuentro que no existen pretextos para no competir por todos los torneos que disputa Chivas. Esa mentalidad hace pensar que el Guadalajara buscará presentar su mejor versión desde el primer partido, con una alineación que le permita conseguir un triunfo que podría ser determinante para avanzar a la siguiente ronda de la Leagues Cup.

Chivas enfrenta a Los Angeles FC por la Leagues Cup 2026.

En cuanto al once inicial, no se esperan demasiadas modificaciones por parte de Gabriel Milito, ya que las rotaciones no suelen ser una característica habitual en sus planteamientos. Además, todo apunta a que utilizará al mejor equipo disponible, reservando los cambios para el desarrollo del encuentro y pensando también en la exigente carga de partidos que tendrá Chivas durante la próxima semana.

La principal incógnita en la alineación sigue siendo Armando González, quien atraviesa una sequía goleadora de nueve partidos. Sin embargo, el propio Gabriel Milito fue contundente al respaldar públicamente al delantero rojiblanco, asegurando que mantiene plena confianza en sus condiciones y que el gol terminará llegando. Por ello, todo indica que la Hormiga volverá a aparecer como titular frente al LAFC para buscar romper su mala racha.

Posible alineación de Chivas ante el LAFC

Raúl Rangel

Richard Ledezma

Daniel Aguirre

Luis Romo

José Castillo

Bryan González

Omar Govea

Fernando González

Roberto Alvarado

Jordan Carrillo

Armando González

DT: Gabriel Milito

Posible alineación del LAFC ante Chivas