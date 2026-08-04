Chivas tomó la decisión de prestar a uno de los delanteros con mayor proyección de su cantera, Sergio Aguayo, quien jugará durante un año con el Deportes Tolima de Colombia. La intención del Guadalajara es que el atacante tenga la continuidad que difícilmente podría encontrar en el Primer Equipo, aprovechando que el conjunto colombiano disputará tanto la liga local como la Copa Libertadores, una vitrina ideal para seguir creciendo como futbolista.

Sin embargo, el contrato firmado entre ambas instituciones incluye detalles que también parecen dar pistas sobre los planes de Chivas con Armando González. Aguayo ya ha comenzado a cubrir las ausencias de la Hormiga cuando el delantero rojiblanco ha sido convocado por la Selección Mexicana, por lo que muchos consideran que es el principal candidato para convertirse en su relevo natural en el futuro.

Sergio Aguayo jugará en Colombia.

El préstamo de Sergio Aguayo será por un año y no incluye opción de compra, una señal clara de que el Guadalajara sigue considerándolo parte importante de su proyecto. No obstante, la cláusula más llamativa permite que Chivas pueda recuperarlo apenas seis meses después de su salida, lo que alimenta la posibilidad de que el club esté preparándose para cubrir una eventual baja en la delantera durante el mercado invernal.

En ese escenario, la única salida que hoy parece tener sentido sería la de Armando González. Cabe recordar que el delantero rojiblanco lleva varios meses despertando interés de clubes europeos y que los mercados del Viejo Continente permanecerán abiertos durante buena parte de agosto, por lo que la posibilidad de una transferencia todavía no puede descartarse por completo.

Además, la escasa participación que Armando González tuvo durante la Copa del Mundo pudo haber retrasado una posible venta, ya que no tuvo la vitrina que muchos esperaban. Si consigue recuperar su mejor versión goleadora durante el Apertura 2026, el mercado de invierno podría convertirse nuevamente en una oportunidad para dar el salto al futbol europeo, coincidiendo justamente con la fecha en la que Chivas tendría la posibilidad de adelantar el regreso de Sergio Aguayo.

¿Qué tan competitivo es Deportes Tolima y cómo puede beneficiar a Sergio Aguayo?

Deportes Tolima competirá esta temporada tanto en la Liga de Colombia como en la Copa Libertadores, donde enfrentará a Independiente del Valle en los octavos de final después de superar con éxito la fase de grupos. Además, el conjunto colombiano finalizó en el sexto lugar del torneo Apertura de su liga, consolidándose como uno de los equipos más competitivos del país. Para Sergio Aguayo, este escenario representa una excelente oportunidad de sumar minutos en competencias de alto nivel y acelerar su desarrollo antes de regresar a Chivas.