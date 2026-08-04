Gabriel Milito fue vinculado con River Plate de Argentina cuando aún le queda poco más de un año de contrato. A horas del debut en la Leagues Cup, el técnico argentino dio una respuesta.

En Argentina, el nombre Gabriel Milito vuelve a estar en la tapa de todos los portales deportivos debido a que Hernán Castillo, insider de River Plate, reveló que el DT de Chivas sería el apuntado para reemplazar a Eduardo Coudet en el conjunto rioplatense. Previo al debut en la Leagues Cup 2026, el técnico rojiblanco fue claro al señalar que hoy su compromiso es con el Guadalajara.

La actualidad en el futbol argentino tiene a sus dos equipos más importantes muy por debajo de lo que su historia demanda. Boca Juniors, aquel club que se llevó a Fernando Gago por la puerta de atrás, apenas logró clasificar a los Octavos de Final de la Sudamericana, mientras que los Millonarios perdieron una final en el primer semestre y cinco partidos seguidos de la mano del extécnico de Xolos.

En medio de este contexto, Hernán Castillo, reconocido periodista millonario, reveló que en River Plate ya comienzan a barajar opciones para reemplazar a Eduardo Coudet en la dirección técnica y Gabriel Milito es uno de los nombres que gustan en la directiva argentina. Horas antes del debut de Chivas por la Leagues Cup 2026, el timonel del Guadalajara dejó en claro que hoy su compromiso está con su actual plantilla.

Gabriel Milito se queda en Chivas. (Foto: IMAGO7)

“No tengo nada para decir porque ya algo me conocen y tengo un compromiso muy grande con Chivas. Estoy enfocado solamente en Chivas. Mi compromiso es con este club, intentar llevarlo a los jugadores y a los dirigentes a obtener algún título. Por lo tanto, ese es mi único objetivo”, expresó el timonel rojiblanco.

Chivas quiere renovar a Gabriel Milito

Ayer, César Huerta reveló en su canal de YouTube que Chivas no solo respalda a Gabriel Milito a pesar de su mal inicio en el Apertura 2026, sino que también tiene pensado renovar su contrato. “Pregunté ‘oye hace un tiempo estaban con las pláticas de renovación, ¿esto sigue firme?’ Y me dijo: ‘Por supuesto‘. El Guadalajara tiene la intención de que Gabriel Milito continúe. (…) Gabriel Milito tiene dos años de contrato firmado con el Guadalajara”, comentó el periodista de Diario AS.

Horas antes de su reporte, Jesús Bernal confirmó la misma información en su canal de YouTube. “La directiva está super tranquila. La directiva está apoyando el proceso porque entiende que es parte de ello y no hay ninguna alarma ni alerta, por el contrario, apoyo total. La confianza está y no duden ni tantito que la renovación pueda llegar”, reportó el periodista de ESPN.