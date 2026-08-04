Gabriel Milito está en la mira de River Plate, pero hay razones para pensar en que su proyecto en Chivas está firme.

El gran trabajo de Gabriel Milito al frente de Chivas ha provocado que su nombre vuelva a aparecer en la órbita de equipos importantes de Argentina. En esta ocasión, el periodista Hernán Castillo aseguró que River Plate tendría al estratega rojiblanco como principal candidato en caso de despedir a Eduardo Coudet, si el conjunto millonario queda eliminado de la Copa Sudamericana y decide cambiar de entrenador.

La información naturalmente despertó preocupación entre la afición rojiblanca, que inevitablemente recordó lo ocurrido con Fernando Gago, quien terminó dejando al Guadalajara para asumir el banquillo de Boca Juniors. Sin embargo, el contexto actual es muy distinto, pues el proyecto que Gabriel Milito ha construido junto con Chivas y su directiva luce mucho más sólido que el que existía en aquel momento.

De acuerdo con el periodista Alex Ramírez, mejor conocido como Juéguele, el proyecto de Gabriel Milito con Chivas es probablemente el más firme de todo el futbol mexicano. Esto no solo por el trabajo dentro de la cancha, sino también por la comunicación directa, transparente y constante que existe entre el entrenador argentino y la directiva, una relación que ha fortalecido la confianza entre ambas partes.

A ello se suma el respaldo que la directiva le ha brindado a Milito cada vez que ha tenido que tomar decisiones complicadas dentro del vestidor. El club ha priorizado la autoridad del entrenador incluso cuando eso ha significado dejar fuera a futbolistas importantes o con contratos relevantes, como ocurrió con Erick Gutiérrez, demostrando que el proyecto deportivo está por encima de cualquier nombre.

Además, el propio Gabriel Milito dejó muy clara su postura desde su llegada al Guadalajara. El entrenador argentino ha explicado que sus valores profesionales no le permiten mantener conversaciones con otros clubes mientras tenga un contrato vigente. Esa filosofía mantiene tranquila a la directiva rojiblanca, que incluso ya trabaja en una renovación para extender su vínculo más allá del acuerdo actual.

Gabriel Milito no ha hablado con nadie de River Plate

Según la información compartida por Alex Ramírez, Gabriel Milito no ha sostenido ningún tipo de contacto con River Plate. El estratega argentino se mantiene fiel al compromiso que asumió con Chivas y ha respetado en todo momento el contrato que lo une al Guadalajara, por lo que, al menos por ahora, no existe ningún acercamiento que haga pensar en una salida inminente del banquillo rojiblanco.